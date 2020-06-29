Греф спрогнозировал резкое укрепление рубля к концу года

Глава Сбербанка исходит из предположения, что баррель нефти подорожает до $60, а доллар подешевеет примерно до 60 руб. Но вторая волна коронавируса может повлиять на ситуацию

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что до конца года курс рубля может вырасти примерно на 10%. При этом он оговорился, что в условиях пандемии коронавируса делать прогнозы довольно сложно.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков, Генри Гроубу. Он называет на конец года $60–62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — считает Греф.

Глава Сбербанка добавил, что в случае второй волны коронавируса «рубль, возможно, станет колебаться».

Последний месяц курс доллара колеблется в диапазоне 68,20–70,20 руб. Баррель Brent, по состоянию на утро 29 июня, торгуется в районе $40,70.

Аналогично ситуация с пандемией будет сказываться на макроэкономических показателях. «Мы делали прогноз падения ВВП от 6 до 9% в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен: примерно минус 4,2–4,5% ВВП. Опять же, если не случится повторной волны», — сказал Греф.

Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 5 до 4,8%. Восстановление экономики, согласно обновленным параметрам макропрогноза, будет быстрее: темпы роста ВВП в 2021 году ожидаются на уровне 3,2 вместо 2,8% по предыдущей оценке. В 2022-м экономика России, по новой оценке ведомства, вырастет на 2,9%, в 2023 году — на 3,1%.