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Пандемия коронавируса ,  
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Греф спрогнозировал резкое укрепление рубля к концу года

Глава Сбербанка исходит из предположения, что баррель нефти подорожает до $60, а доллар подешевеет примерно до 60 руб. Но вторая волна коронавируса может повлиять на ситуацию
Сбербанк России RU000A0JWUE9 ₽1 069,8 +0,17% Купить
BRENT BR-7.20 $40,46 -0,59%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽69,718 -0,12% Купить
Фото: Стоян Васев / ТАСС
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что до конца года курс рубля может вырасти примерно на 10%. При этом он оговорился, что в условиях пандемии коронавируса делать прогнозы довольно сложно.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков, Генри Гроубу. Он называет на конец года $60–62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — считает Греф.

Глава Сбербанка добавил, что в случае второй волны коронавируса «рубль, возможно, станет колебаться».

Последний месяц курс доллара колеблется в диапазоне 68,20–70,20 руб. Баррель Brent, по состоянию на утро 29 июня, торгуется в районе $40,70.

Минэкономразвития смягчило прогноз падения экономики России в 2020 году
Экономика
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Аналогично ситуация с пандемией будет сказываться на макроэкономических показателях. «Мы делали прогноз падения ВВП от 6 до 9% в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен: примерно минус 4,2–4,5% ВВП. Опять же, если не случится повторной волны», — сказал Греф.

Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 5 до 4,8%. Восстановление экономики, согласно обновленным параметрам макропрогноза, будет быстрее: темпы роста ВВП в 2021 году ожидаются на уровне 3,2 вместо 2,8% по предыдущей оценке. В 2022-м экономика России, по новой оценке ведомства, вырастет на 2,9%, в 2023 году — на 3,1%.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Герман Греф, Сбербанк, курс доллара
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