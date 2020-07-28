Что случилось за день. Главные новости РБК

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Лукашенко переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее критиковавший мировое сообщество за излишние меры по борьбе с коронавирусом, сам перенес заболевание. Об этом он заявил на встрече с руководством и личным составом силовых ведомств.

«Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — сказал президент. Он отметил, что симптомов у него не было. Лукашенко не уточнил, когда именно переболел коронавирусом, сказав лишь, что узнал об этом накануне от врачей. Video

Лукашенко не уточнил, когда именно он переболел. В среднем инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. В Минске 17 июля состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. В составе российской делегации был председатель правительства Михаил Мишустин, ранее излечившийся от вируса. Также присутствовали делегации Казахстана, Армении и Киргизии.

Президент Белоруссии неоднократно говорил, что угроза заболевания преувеличена, и отказывался вводить в стране карантин. В качестве профилактики он предлагал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и выпивать водку.

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