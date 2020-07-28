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Что случилось за день. Главные новости РБК

Лукашенко перенес коронавирус, в России изменят методику расчета ущерба экологии, банки продолжают терять валютных вкладчиков; главные новости — в обзоре РБК

Лукашенко переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ранее критиковавший мировое сообщество за излишние меры по борьбе с коронавирусом, сам перенес заболевание. Об этом он заявил на встрече с руководством и личным составом силовых ведомств.

  • «Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — сказал президент. Он отметил, что симптомов у него не было. Лукашенко не уточнил, когда именно переболел коронавирусом, сказав лишь, что узнал об этом накануне от врачей.

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  • Лукашенко не уточнил, когда именно он переболел. В среднем инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. В Минске 17 июля состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. В составе российской делегации был председатель правительства Михаил Мишустин, ранее излечившийся от вируса. Также присутствовали делегации Казахстана, Армении и Киргизии.
  • Президент Белоруссии неоднократно говорил, что угроза заболевания преувеличена, и отказывался вводить в стране карантин. В качестве профилактики он предлагал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и выпивать водку.

Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении

В середине июля главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале высказала претензии в адрес властей Армении. В интервью РБК премьер-министр Никол Пашинян признал, что этот пост вызвал в армянских кругах негативную реакцию.

  • Комментируя тезис Симоньян о том, что Армения так и не признала Крым российской территорией, Пашинян сказал: «Армения не признала еще независимость Нагорного Карабаха. Это означает, что мы не защищаем Нагорный Карабах? Нет».
  • Отвечая на обвинения в том, что армянские власти арестовали «неизменного союзника России» Роберта Кочаряна (его обвинили в свержении конституционного строя в 2008 году), премьер заметил, что не отдельные политики являются союзниками России, а весь армянский народ.
  • Также Пашинян прокомментировал претензию по поводу работы в Армении некоммерческих организаций, которые, по словам Симоньян, «обучают молодежь, как свергать власть в России». «Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена Сержа Саргсяна. Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации?» — сказал на это глава правительства.

Абрамченко поручила Минприроды изменить методики расчета ущерба экологии

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и Росприроднадзору к 1 октября актуализировать методики расчета ущерба водным объектам, почве и недрам и создать методику оценки вреда атмосферному воздуху из-за техногенных аварий и промышленного воздействия.

  • Это необходимо для создания в России прозрачной правовой системы взаимоотношений государства и бизнеса, в которой будет предусмотрено все — от механизмов предупреждения аварий до порядка расчета экологического вреда и ликвидации его последствий.
  • При этом изменения методики расчета не повлияют на оценку ущерба от последствий аварии на ТЭЦ-3 «Норникеля», которая в конце мая привела к разливу 21 тыс. т топлива. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в рекордные 148 млрд руб. В компании «Норникель» заявили, что не согласны с расчетами службы.
  • Методики расчета ущерба водным объектам, почвам и недрам были утверждены в 2009, 2010 и 2013 годах соответственно. Метод расчета ущерба воздуху пока не разработан. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова говорила, что она будет создана в 2020 году.

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Семь из 11 системно значимых банков продолжили терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии, следует из отчетности кредитных организаций.

  • По оценке аналитика банка БКФ Максима Осадчего, в общей сложности за июнь вкладчики сняли $602,4 млн с депозитов в ВТБ, Райффайзенбанке, Альфа-банке, «Юникредите», «Открытии», Московском кредитном банке и Росбанке.
  • Для сравнения, в марте отток из девяти системно значимых банков составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти банков, в мае — $505 млн из семи кредитных организаций.
  • Эксперты объясняют отток низкой доходностью депозитов. Экономической разницы между хранением валюты на вкладах и на текущих счетах практически нет.
  • Вторая возможная причина — некоторые банки отказываются продлевать вклады в евро и долларах. Из-за того, что ФРС США и Европейский ЦБ опустили ставки до нулевого уровня, кредитные организации терпят убытки. А вводить отрицательные ставки по депозитам им запрещает Гражданский кодекс.
Автор: Сергей Витько
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