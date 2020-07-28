Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении

Союзником России в Армении является армянский народ, а не отдельные политики, а считающиеся враждебными России НКО работают со времен правления президентов, в чьей лояльности в России никто не сомневался, заявил Пашинян

Никол Пашинян (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию, признал в интервью телеканалу РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян. Отметив это, глава армянского правительства указал на то, что все перечисленные претензии несостоятельны.

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18 июля в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян написала обращение к армянской власти. «В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении. Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна — неизменного союзника России <...> Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе», — перечислила она. Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT, ее вынудили «интернет-войска» властей Армении. «После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть», — заключила она.

«Армения не признала еще независимость Нагорного Карабаха. Это означает, что мы не защищаем Нагорных Карабах? Нет», — отметил Пашинян, комментируя первый тезис. Но при этом Армения и Нагорный Карабах — единое пространство безопасности, напомнил он.

Комментируя претензии по аресту бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиненного в свержении конституционного строя в 2008 году (из-за разгона митинга против результатов выборов в марте 2008 года, в ходе которого погибли десять человек), Пашинян отметил, что не отдельные политики являются союзниками России, а весь армянский народ. «В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер — это армянский народ. Это очень важный нюанс», — сказал премьер. По его словам, очень многие деятели в течение долгого время представляли себя в качестве единоличного союзника России, но союзник России — армянский народ».