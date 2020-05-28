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Что случилось за день. Главные новости РБК

Германия инициировала санкции против россиян, московская мэрия опубликовала карту с графиком прогулок, РЖД откажутся от дистанционной рассадки пассажиров, сколько россиян считают эпидемию выдумкой; главные новости — в обзоре РБК

Германия пригрозила россиянам новыми санкциями

Власти Германии решили с помощью санкций наказать лиц, ответственных за организацию хакерской атаки на компьютерную систему бундестага весной 2015 года. Руководство страны считает, что к атаке причастны российские граждане.

  • В частности, прокуратура Германии выдала ордер на арест Дмитрия Бадина, который, по данным следствия, был сотрудником российской военной разведки и участвовал в нападении в качестве члена хакерской группы Fancy Bear (АРТ 28).
  • Теперь Германия планирует использовать возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки. И Бадин является одним из кандидатов на включение в санкционный список.
  • В 2018 году Минюст США обвинил 12 граждан России во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Среди подозреваемых оказался в том числе Дмитрий Бадин. Вашингтон также считает его виновным в атаках на серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Специалисты ВШЭ выяснили, какая доля россиян не опасается эпидемии коронавируса и не видит смысла в ограничениях, введенных в связи с распространением заболевания.

  • 23,2% участников опроса заявили, что никакой эпидемии нет и это выдумки заинтересованных лиц, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена.
  • Многие из них не боятся навещать родственников, выходят на прогулку и заявляют, что во введении режима самоизоляции не было необходимости. Больше всего таких скептиков в Южном федеральном округе.
  • Авторы исследования считают, что у людей, которые во время эпидемии потеряли работу, сильно снижается ощущение опасности распространения вируса. Южный федеральный округ как раз оказался на втором месте по числу жалоб респондентов на потерю работы и сокращение доходов.
  • В Кремле же полагают, что отрицание опасности коронавируса связано с нежеланием посмотреть на реальное положение дел. «Скажу на собственном опыте: эта штука реальная», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который сам переболел коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

На сайте столичной мэрии появилась карта города, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку.

  • Все жилые дома на карте разделены на шесть групп. Для каждой из них выделены свои дни для прогулок. Также мэрия отметила места, закрытые для прогулок.
  • По новым правилам, гулять москвичи смогут с 1 июня с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю. Специальный пропуск для этого не потребуется. При этом, выходя из дома, жители будут обязаны надевать маску.
  • График прогулок появится в приложении «Моя Москва» и в «Яндекс.Картах», его также разместят в подъездах жилых домов.
  • По словам мэра Москвы Сергея Собянина, санитарные ограничения в столице не будут полностью сняты до создания вакцины.


РЖД разрешат садиться пассажирам в поезде вплотную

Пассажиров в поездах дальнего следования не будут рассаживать с учетом социальной дистанции. После 28 мая РЖД пообещали возобновить продажу билетов на все места.

  • При этом в холдинге заявили, что следуют рекомендациям Минтранса и Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.
  • Рассаживать пассажиров в метре друг от друга РЖД начали в апреле на фоне пандемии. В купе можно было приобрести билеты только для двоих пассажиров вместо четырех, а на боковые полки в плацкарте — для одного.
  • Президент Владимир Путин недавно заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в стране превысило 379 тыс., умерли 4142 человека.
Автор: Сергей Витько
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