Что случилось за день. Главные новости РБК
Германия пригрозила россиянам новыми санкциями
Власти Германии решили с помощью санкций наказать лиц, ответственных за организацию хакерской атаки на компьютерную систему бундестага весной 2015 года. Руководство страны считает, что к атаке причастны российские граждане.
- В частности, прокуратура Германии выдала ордер на арест Дмитрия Бадина, который, по данным следствия, был сотрудником российской военной разведки и участвовал в нападении в качестве члена хакерской группы Fancy Bear (АРТ 28).
- Теперь Германия планирует использовать возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки. И Бадин является одним из кандидатов на включение в санкционный список.
- В 2018 году Минюст США обвинил 12 граждан России во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Среди подозреваемых оказался в том числе Дмитрий Бадин. Вашингтон также считает его виновным в атаках на серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Специалисты ВШЭ выяснили, какая доля россиян не опасается эпидемии коронавируса и не видит смысла в ограничениях, введенных в связи с распространением заболевания.