Что случилось за день. Главные новости РБК

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Германия инициировала санкции против россиян, московская мэрия опубликовала карту с графиком прогулок, РЖД откажутся от дистанционной рассадки пассажиров, сколько россиян считают эпидемию выдумкой; главные новости — в обзоре РБК

Германия пригрозила россиянам новыми санкциями

Власти Германии решили с помощью санкций наказать лиц, ответственных за организацию хакерской атаки на компьютерную систему бундестага весной 2015 года. Руководство страны считает, что к атаке причастны российские граждане.

В частности, прокуратура Германии выдала ордер на арест Дмитрия Бадина, который, по данным следствия, был сотрудником российской военной разведки и участвовал в нападении в качестве члена хакерской группы Fancy Bear (АРТ 28).

Теперь Германия планирует использовать возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки. И Бадин является одним из кандидатов на включение в санкционный список.

В 2018 году Минюст США обвинил 12 граждан России во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Среди подозреваемых оказался в том числе Дмитрий Бадин. Вашингтон также считает его виновным в атаках на серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Специалисты ВШЭ выяснили, какая доля россиян не опасается эпидемии коронавируса и не видит смысла в ограничениях, введенных в связи с распространением заболевания.