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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль объяснил отрицание россиянами вируса нежеланием оглянуться вокруг

Отрицание многими россиянами опасности коронавируса связано не с недоверием к официальной информации, а с нежеланием посмотреть на реальное положение дел, считает Дмитрий Песков
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Коронавирус SARS-CoV-2 служит реальной угрозой, отрицание этого показывает нежелание «оглянуться вокруг себя» и ответственно отнестись к информации. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следует ли считать высокий процент отрицающих опасность коронавируса россиян показателем недоверия к официальной информации, передает корреспондент РБК.

«Скорее это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя. Посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют. Хочется пожелать более ответственного отношения к информации. Скажу на собственном опыте: эта штука реальная», — заверил Песков.

Скорость распространения коронавируса в России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) провела исследование, в результате которого выяснилось, что треть россиян (32,8%) считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной либо выдуманной: в том, что никакой эпидемии нет и это выдумки заинтересованных лиц, уверены 23,2% участников опроса, еще 9,6% считают, что опасность сильно преувеличена.

Причем такая убежденность напрямую влияет на поведение респондентов. Почти 43% тех, кто не верит в эпидемию или считает ее выдумкой заинтересованных лиц, навещают родственников и больше половины (54%) выходят на прогулку. Три четверти (74,22%) респондентов из числа скептиков убеждены, что во введении режима самоизоляции не было необходимости.

Из тех, кто признает опасность эпидемии, только 18% навещают своих родственников и меньше 12% встречаются с друзьями. С утверждением, что не было необходимости введения режима самоизоляции, согласны лишь 10% из числа признающих эпидемию.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Дмитрий Песков, эпидемия
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