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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Авиакатастрофа в Казахстане, Минфин США раскроет основания для санкций против Дерипаски, траты Москвы на Новый год, Росстат дал демографический прогноз до 2035 года; главные новости — в обзоре РБК
Фото: пресс-служба КЧС МВД РК

В Казахстане разбился пассажирский самолет


Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air после взлета из Алма-Аты потерял высоту, упал за пределами аэропорта и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. 

  • По последним данным, погибли 14 человек, пострадали по меньшей мере 35 человек.
  • На сайте авиакомпании указано, что в ее флоте состоят только самолеты Fokker-100. «До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены», — сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
  • По предварительным данным, россиян не было на борту лайнера, сообщили в генконсульстве России в Алма-Ате.


Минфин США согласился рассекретить основания для санкций против Дерипаски


Министерство финансов США до 21 февраля 2020 года должно раскрыть все материалы, из-за которых российский бизнесмен попал под санкции. Об этом говорится в материалах суда округа Колумбия, который рассматривает иск миллиардера с требованием снять с него ограничения.

  • Среди материалов, послуживших основанием для введения санкций, фигурировали статьи газет The Nation, The Telegraph и The Times. Однако часть пунктов списка, использованных для доказательств против миллиардера, были засекречены.
  • «Раскрытие этой информации позволит нам аргументированно защищать нарушенные права Олега Дерипаски», — сказал РБК адвокат Алексей Мельников, представляющий интересы бизнесмена.
  • Минфин США внес Дерипаску вместе с его крупнейшими компаниями в санкционный список SDN в апреле 2018 года. В начале 2019-го министерство согласилось снять ограничения с его компаний при условии снижения в них доли Дерипаски. При этом сам бизнесмен остался в санкционном списке.


Новый год обойдется Москве почти в миллиард рублей


В этом году столица потратит на празднование Нового года более 914 млн руб., следует из данных портала госзакупок. Это на 12% больше, чем в прошлом. Еще в 825 млн руб. обойдутся катки в московских парках. Более значительного роста затрат удалось избежать благодаря повторному использованию украшений.

  • Значительно выросли траты парков на катки. Только каток на ВДНХ обойдется почти в 385 млн руб. Траты на фейерверки остались на прежнем уровне. На новогодние представления уйдет в полтора раза меньше средств, чем в 2018 году.
  • В большинстве случаев поставщики в контрактах скрыты — неразглашение информации разрешено в связи с международными санкциями. Известно, что контракт на организацию московских ярмарок вновь получило ООО «Инсталл-Профи». Ей выделено на это 284,6 млн руб.
  • В мэрии Москвы объяснили, что увеличение трат на оформление города связано с ростом числа праздничных площадок.


Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет

Ведомство опубликовало демографический прогноз до 2035 года. Пессимистичный сценарий предполагает, что за 16 лет численность населения сократится со 146 млн до 134,2 млн. Средний — до 142,9 млн, а оптимистичный — вырастет до 150 млн.

  • Во всех вариантах прогноза наблюдается естественная убыль населения, но в самом оптимистичном ее компенсирует миграционный прирост.
  • Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в низком варианте прогноза к 2035 году составит 71 год для мужчин и 79 лет для женщин, в среднем варианте — соответственно 75 и 82 года, в оптимистичном — 78 и 84 года.
Автор: Сергей Витько
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