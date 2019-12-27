Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Авиакатастрофа в Казахстане, Минфин США раскроет основания для санкций против Дерипаски, траты Москвы на Новый год, Росстат дал демографический прогноз до 2035 года; главные новости — в обзоре РБК

Фото: пресс-служба КЧС МВД РК

В Казахстане разбился пассажирский самолет



Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air после взлета из Алма-Аты потерял высоту, упал за пределами аэропорта и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

По последним данным, погибли 14 человек, пострадали по меньшей мере 35 человек.

На сайте авиакомпании указано, что в ее флоте состоят только самолеты Fokker-100. «До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены», — сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

По предварительным данным, россиян не было на борту лайнера, сообщили в генконсульстве России в Алма-Ате.



Минфин США согласился рассекретить основания для санкций против Дерипаски



Министерство финансов США до 21 февраля 2020 года должно раскрыть все материалы, из-за которых российский бизнесмен попал под санкции. Об этом говорится в материалах суда округа Колумбия, который рассматривает иск миллиардера с требованием снять с него ограничения.