Новый год обойдется Москве почти в миллиард рублей

Как мы считали В бюджетные расходы на празднование Нового года включены траты городских парков, управ, префектур и других районных администраций, а также подведомственных мэрии организаций. Траты компаний с государственным участием и федеральных ведомств на подарки и украшение собственных зданий не включены. В случае если в контракте не было четко указано, что гулянья, оформление или подарки приурочены к Новому году, но сроки исполнения заказа приходились на вторую половину декабря 2018 года, он считался относящимся к Новому году. Также в сумму включалось традиционное новогоднее оформление — елки, светящиеся звезды и шишки, шары для украшения.

Кто занимается оформлением

Тендеры на оформление Москвы разыгрывали разные структуры: управы, префектуры и дирекции ЖКХ. Парки самостоятельно занимаются своим украшением. Больше всего на оформление потратил Бабушкинский парк — 18,3 млн руб. Это небольшой парк на окраине столицы. Крупнейшие московские парки — ВДНХ и Парк Горького, а также расположенный в самом центре города парк «Зарядье» — не объявили ни одного тендера на свое оформление. РБК направил запросы в пресс-службы парков. В «Зарядье» пояснили, что украшением парка занимался город. Источник в правительстве Москвы рассказал РБК, что оформлением парков Горького и ВДНХ централизованно занималось АО «ОЭК» в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». При этом для оформления использовались старые конструкции, которые отремонтировали для повторного использования.

Значительной частью оформления города занимается ООО «Инсталл-Профи», которое в 2019 году вновь получило контракт на организацию московских ярмарок. Для фестиваля «Путешествие в Рождество» она украсила в городе 40 площадок. За организацию фестиваля компания получила 284,6 млн руб., следует из актов выполненных работ — это почти треть годового контракта на организацию московских ярмарок (общая сумма контракта — почти 910 млн руб.). Какая-то часть этой суммы пошла и на оформление двух крупнейших новогодних площадок — ВДНХ и Парка Горького.

Увеличение трат на оформление города связано с ростом числа праздничных площадок, пояснили РБК в мэрии. Однако общая сумма трат на Новый год выросла незначительно благодаря повторному использованию украшений. Оценить, во сколько «ОЭК» обошелся ремонт старой подсветки и световых конструкций невозможно. Всего за год компания заключила контрактов на ремонт и обслуживание подсветки с субподрядчиками на 786 млн руб.

У большей часть контрактов на оформление и новогодние гуляния скрыты поставщики. По решению правительства с декабря 2017 года заказчики могут не направлять в реестр информацию об исполнителях договоров и субподрядчиках, напомнил РБК директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Мера были принята из-за международных санкций против отдельных российских компаний. В числе прочих, своих поставщиков в этом году скрыли и некоторые московские парки, заключившие закупки по 223 ФЗ.

Народные гуляния

Разные городские структуры потратят на новогодние представления 296,3 млн руб., подсчитал РБК. Это значительно меньше, чем в прошлом году — почти в полтора раза. Больше трети этой суммы — 108 млн руб. — Московская дирекция массовых мероприятий (ГАУК МДММ) потратит на организацию «Елки мэра» и новогодних представлений в Гостином дворе. Среди парков на празднование больше всех потратит парк «Кузьминки-Люблино» — 38,7 млн руб. Там находится Московская усадьба Деда Мороза.

Московские катки

Стоимость конструкции и обслуживания катков, которые в новогодние каникулы нередко занимают большую площадь московских парков, в 2019 году составила около 825 млн руб. — в два с лишним раза больше, чем годом ранее. Каток на ВДНХ в 2018 году обходился примерно в 260 млн руб. (сумма нескольких контрактов на монтаж, демонтаж, украшение и обслуживание). В сезон 2019-2020 года парк заплатил за монтаж и демонтаж катка 202,6 млн руб., причем скрыл участников и победителя тендера. Еще почти в 100 млн руб. обойдется эксплуатация катка и организация работы пунктов проката, а общая сумма, которую выставка заплатит за работу катка почти 385 млн руб.

Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров объяснил увеличение трат на каток тем, что в сезон 2018-2019 из-за масштабной реставрации исторических фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», проводимой ГБУ «Гормост», на Выставке работали 2 катка. Их площадь была на треть меньше катка сезона 2019-2020 и сезонов с 2014-го до 2018-го. «В этом году реставрация фонтанов была закончена, и большой каток вернулся на ВДНХ. Стоимость работ по монтажу, демонтажу и обеспечению жизнедеятельности катка оставалась практически неизменной за всю его историю с 2014 года, за исключением сезона 2018-2019», — отметил Шогуров. За зимний сезон на ВДНХ проходит несколько десятков мероприятий разной направленности, посещаемость активностей, в первую очередь, катка превышает 1 млн человек.

Из протоколов определения победителей тендеров РБК удалось выяснить, что подрядчиком обустройства катков в Парке Горького и на ВДНХ является одна и та же компания — ООО «Русский лед девелопмент». Она обслуживает катки с 2014 года. В 2018 году «Русский лед девелопмент» проектировала и монтировала пешеходный мост над катком в Парке Горького, 1 января 2019 года этот мост обрушился, посетители получили травмы.

Инвестиционные украшения

Мэрия указывает на то, что проведение масштабных фестивалей приносит дополнительный доход в бюджет. «Почти 150 млрд руб. принесут бюджету Москвы в 2019 году городские фестивали и туризм. Всего траты туристов превысят 1 трлн руб. — это в пять раз больше, чем в 2010-м году», — рассказал РБК источник в мэрии Москвы. Он отметил, что один рубль, инвестированный городом в фестиваль «Путешествие в Рождество» приносит в бюджет Москвы почти 15 рублей. «При значительно выросшем турпотоке объем финансирования новогодней программы и праздничного убранства остается на уровне прошлых лет», — подчеркнул источник. В мэрии отметили, что если до 2014 года большинство туристов приезжали в Москву с деловыми целями, с 2014 года этот поток стал снижаться, и избежать стагнации городу удалось именно благодаря организации фестивалей.