Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,05) Quote, 26 дек, 12:20
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 68,5 (+0,09) Quote, 26 дек, 12:20
При падении самолета в Казахстане погибли 7 человек Общество, 06:09 Новый год обойдется Москве почти в миллиард рублей Общество, 06:01 Сбежать из российской зимы: все о стильном кроссовере Haval F7X РБК Стиль и Haval, 06:00 В Казахстане разбился пассажирский самолет Общество, 05:54 Нетаньяху сообщил о победе на выборах главы «Ликуда» Политика, 05:50 Рядом с атомной электростанцией в Иране произошло землетрясение Общество, 05:25 Парламент Черногории принял закон о вероисповедании на фоне протестов Политика, 05:20 В Черногории задержали 22 оппозиционных депутатов Политика, 05:11 В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда Общество, 04:40 Запущенные с Плесецка спутники успешно вышли на орбиту Общество, 04:38 РПЦ разрешила крестить детей с сохранением национального имени Общество, 04:28 Александр Емельяненко ответил Федору фразой «при жизни хоронит» Спорт, 04:24 Пугачева назвала Волчек великой и родной Общество, 03:49 Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье Политика, 03:39
Общество ,  
0 
Новый год обойдется Москве почти в миллиард рублей
На нарядные катки город потратил еще более 800 млн руб. Москва увеличила количество площадок, сохранив траты на уровне прошлого года благодаря использованию старых украшений
Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ‎»

Москва потратит на празднование Нового года более 914 млн руб., подсчитал РБК на основе данных портала госзакупок. Это на 12% больше, чем в 2018 году. В сопоставимую сумму дополнительно обойдутся катки, которые в зимние каникулы занимают значительную часть площади крупнейших московских парков — ВДНХ и Парка Горького. В общей сложности катки в московских парках обойдутся городу еще в 825 млн руб. При этом подрядчики обустройства катков оказались скрыты.

Траты на оформление города и парков составят больше 561 млн руб. Специальную новогоднюю подсветку в этом году город не заказывал — компания ОЭК отремонтировала и использовала компоненты, приобретенные в прошлые годы. Два года назад на подсветку под Новый год правительство Москвы тратило до полумиллиарда рублей.

Тем не менее траты на оформление выросли более, чем в полтора раза по сравнению с 2018 годом (323 млн). Значительно выросли и траты парков на катки: в прошлом году они обошлись всего в 381 млн руб., считал РБК. Траты на фейерверки же почти не изменились: салют в 2019 году обойдется паркам и городу в 34,8 млн руб.

Как мы считали

В бюджетные расходы на празднование Нового года включены траты городских парков, управ, префектур и других районных администраций, а также подведомственных мэрии организаций. Траты компаний с государственным участием и федеральных ведомств на подарки и украшение собственных зданий не включены. В случае если в контракте не было четко указано, что гулянья, оформление или подарки приурочены к Новому году, но сроки исполнения заказа приходились на вторую половину декабря 2018 года, он считался относящимся к Новому году. Также в сумму включалось традиционное новогоднее оформление — елки, светящиеся звезды и шишки, шары для украшения.

Кто занимается оформлением

Тендеры на оформление Москвы разыгрывали разные структуры: управы, префектуры и дирекции ЖКХ. Парки самостоятельно занимаются своим украшением. Больше всего на оформление потратил Бабушкинский парк — 18,3 млн руб. Это небольшой парк на окраине столицы. Крупнейшие московские парки — ВДНХ и Парк Горького, а также расположенный в самом центре города парк «Зарядье» — не объявили ни одного тендера на свое оформление. РБК направил запросы в пресс-службы парков. В «Зарядье» пояснили, что украшением парка занимался город. Источник в правительстве Москвы рассказал РБК, что оформлением парков Горького и ВДНХ централизованно занималось АО «ОЭК» в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». При этом для оформления использовались старые конструкции, которые отремонтировали для повторного использования.

Значительной частью оформления города занимается ООО «Инсталл-Профи», которое в 2019 году вновь получило контракт на организацию московских ярмарок. Для фестиваля «Путешествие в Рождество» она украсила в городе 40 площадок. За организацию фестиваля компания получила 284,6 млн руб., следует из актов выполненных работ — это почти треть годового контракта на организацию московских ярмарок (общая сумма контракта — почти 910 млн руб.). Какая-то часть этой суммы пошла и на оформление двух крупнейших новогодних площадок — ВДНХ и Парка Горького.

Увеличение трат на оформление города связано с ростом числа праздничных площадок, пояснили РБК в мэрии. Однако общая сумма трат на Новый год выросла незначительно благодаря повторному использованию украшений. Оценить, во сколько «ОЭК» обошелся ремонт старой подсветки и световых конструкций невозможно. Всего за год компания заключила контрактов на ремонт и обслуживание подсветки с субподрядчиками на 786 млн руб.

У большей часть контрактов на оформление и новогодние гуляния скрыты поставщики. По решению правительства с декабря 2017 года заказчики могут не направлять в реестр информацию об исполнителях договоров и субподрядчиках, напомнил РБК директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Мера были принята из-за международных санкций против отдельных российских компаний. В числе прочих, своих поставщиков в этом году скрыли и некоторые московские парки, заключившие закупки по 223 ФЗ.

Народные гуляния

Разные городские структуры потратят на новогодние представления 296,3 млн руб., подсчитал РБК. Это значительно меньше, чем в прошлом году — почти в полтора раза. Больше трети этой суммы — 108 млн руб. — Московская дирекция массовых мероприятий (ГАУК МДММ) потратит на организацию «Елки мэра» и новогодних представлений в Гостином дворе. Среди парков на празднование больше всех потратит парк «Кузьминки-Люблино» — 38,7 млн руб. Там находится Московская усадьба Деда Мороза.

Московские катки

Стоимость конструкции и обслуживания катков, которые в новогодние каникулы нередко занимают большую площадь московских парков, в 2019 году составила около 825 млн руб. — в два с лишним раза больше, чем годом ранее. Каток на ВДНХ в 2018 году обходился примерно в 260 млн руб. (сумма нескольких контрактов на монтаж, демонтаж, украшение и обслуживание). В сезон 2019-2020 года парк заплатил за монтаж и демонтаж катка 202,6 млн руб., причем скрыл участников и победителя тендера. Еще почти в 100 млн руб. обойдется эксплуатация катка и организация работы пунктов проката, а общая сумма, которую выставка заплатит за работу катка почти 385 млн руб.

Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров объяснил увеличение трат на каток тем, что в сезон 2018-2019 из-за масштабной реставрации исторических фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», проводимой ГБУ «Гормост», на Выставке работали 2 катка. Их площадь была на треть меньше катка сезона 2019-2020 и сезонов с 2014-го до 2018-го. «В этом году реставрация фонтанов была закончена, и большой каток вернулся на ВДНХ. Стоимость работ по монтажу, демонтажу и обеспечению жизнедеятельности катка оставалась практически неизменной за всю его историю с 2014 года, за исключением сезона 2018-2019», — отметил Шогуров. За зимний сезон на ВДНХ проходит несколько десятков мероприятий разной направленности, посещаемость активностей, в первую очередь, катка превышает 1 млн человек.

Из протоколов определения победителей тендеров РБК удалось выяснить, что подрядчиком обустройства катков в Парке Горького и на ВДНХ является одна и та же компания — ООО «Русский лед девелопмент». Она обслуживает катки с 2014 года. В 2018 году «Русский лед девелопмент» проектировала и монтировала пешеходный мост над катком в Парке Горького, 1 января 2019 года этот мост обрушился, посетители получили травмы.

Инвестиционные украшения

Мэрия указывает на то, что проведение масштабных фестивалей приносит дополнительный доход в бюджет. «Почти 150 млрд руб. принесут бюджету Москвы в 2019 году городские фестивали и туризм. Всего траты туристов превысят 1 трлн руб. — это в пять раз больше, чем в 2010-м году», — рассказал РБК источник в мэрии Москвы. Он отметил, что один рубль, инвестированный городом в фестиваль «Путешествие в Рождество» приносит в бюджет Москвы почти 15 рублей. «При значительно выросшем турпотоке объем финансирования новогодней программы и праздничного убранства остается на уровне прошлых лет», — подчеркнул источник. В мэрии отметили, что если до 2014 года большинство туристов приезжали в Москву с деловыми целями, с 2014 года этот поток стал снижаться, и избежать стагнации городу удалось именно благодаря организации фестивалей.

Автор: Дада Линделл
Теги: Новый Год, мэрия Москвы, Москва, госзакупки
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter