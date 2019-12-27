В Казахстане разбился пассажирский самолет

По данным властей, на данный момент известно о семи погибших. Самолет потерял высоту после взлета и столкнулся с бетонным ограждением

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэропорта Алма-Аты, погибли семь человек, сообщается на странице аэропорта в Facebook.

«Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.



На борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

После взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На данный момент известно о семи погибших, заявили в министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

На сайте авиакомпании указано, что в ее флоте состоят только самолеты Fokker-100/ «До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены», — добавили в министерстве.

В МВД Казахстана сообщили, что самолет упал в районе жилого сектора