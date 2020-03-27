Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Курорты и детские лагеря закроют до лета, США стали лидером по числу зараженных, после обращения Путина россияне начали закрывать депозиты, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в Москве; главные новости — в обзоре РБК

Все российские курорты и детские лагеря закроют до лета

C 28 марта до 1 июня работа горнолыжных трасс, пансионатов, домов отдыха и детских лагерей будет приостановлена. Поручение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.

Помимо прочего отдыхающих перестанут принимать гостиницы, расположенные на российских курортах любого уровня. Остановиться в них смогут лишь те, кто будет находиться в служебной командировке.

Те же, кто уже отдыхает в указанных местах, смогут питаться только в зданиях, где проживают. До конца отдыха они должны будут находиться в режиме самоизоляции.



США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

Соединенные Штаты обогнали Италию и Китай по числу инфицированных новой коронавирусной инфекцией, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего в стране известно о 85,6 тыс. случаях заражения COVID-2019.