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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Курорты и детские лагеря закроют до лета, США стали лидером по числу зараженных, после обращения Путина россияне начали закрывать депозиты, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в Москве; главные новости — в обзоре РБК

Все российские курорты и детские лагеря закроют до лета

C 28 марта до 1 июня работа горнолыжных трасс, пансионатов, домов отдыха и детских лагерей будет приостановлена. Поручение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.

  • Помимо прочего отдыхающих перестанут принимать гостиницы, расположенные на российских курортах любого уровня. Остановиться в них смогут лишь те, кто будет находиться в служебной командировке.
  • Те же, кто уже отдыхает в указанных местах, смогут питаться только в зданиях, где проживают. До конца отдыха они должны будут находиться в режиме самоизоляции.


США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

Соединенные Штаты обогнали Италию и Китай по числу инфицированных новой коронавирусной инфекцией, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего в стране известно о 85,6 тыс. случаях заражения COVID-2019.

  • Китай, который до этого был неизменным лидером по числу зараженных, теперь оказался на втором месте (81,7 тыс. случаев), следом идет Италия (80,5 тыс.).
  • Президент США Дональд Трамп объяснил такой рост «данью уважения тестированию»: в стране провели более 519 тыс. тестов на коронавирус.
  • По мнению американского лидера, это не означает, что в стране коронавирусом заразилось больше граждан, чем в КНР, поскольку доверять статистике из Пекина не стоит. «Вы не знаете, какие цифры в Китае», — указал он.


Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Обращение президента Владимира Путина к гражданам может спровоцировать «набег» на банки, первые признаки которого уже видны», сообщила Ассоциация банков России (АБР) в письме председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

  • В частности, после предложения Путина взимать 13-процентный налог с доходов по вкладам на сумму от 1 млн руб. ряд клиентов банков решили закрыть депозиты.
  • Банкиры считают, что клиенты просто не поняли суть нововведений, а отсутствие разъяснений в публичном пространстве «создало почву для распространения различных версий и слухов».
  • Вечером в четверг, 26 марта, глава Минфина Антон Силуанов объяснил, что новый налог начнет действовать с 2021 года, а потому будет удержан с вкладчиков только в 2022-м. При этом суммы доходов от вкладов планируется облагать в той части, в какой они превышают 1 млн руб., а разные вклады одного и того же физического лица будут суммироваться.


Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что пик распространения коронавирусной инфекции в Москве придется «на середину-конец следующей недели».

  • В интервью директору Центра паллиативной помощи столичного депздрава Анне Федермессер он заявил, что принимаемые в России меры по борьбе с болезнью нельзя назвать избыточными. «Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективным», — сказал главврач.
  • Всего в больнице в Коммунарке находится 397 пациентов, из них 121 заражен COVID-2019. За последние сутки оттуда выписались восемь человек, но за то же время поступили 25 новых пациентов.
  • По последним данным оперативного штаба, всего в России коронавирусной инфекцией заразилось 840 человек, двое из них скончались.
Автор: Сергей Витько
Теги: главные новости, последние новости
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