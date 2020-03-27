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Все российские курорты и детские лагеря закроют до лета

В рамках борьбы с распространением коронавируса российские власти решили приостановить работу горнолыжных трасс, пансионатов, домов отдыха и детских лагерей до 1 июня
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках борьбы с распространением нового коронавируса поручил приостановить работу горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха на российских курортах. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Ограничение будет действовать с 28 марта до 1 июня. В это время отдыхающих перестанут принимать пансионаты, санатории, детские лагеря и гостиницы, расположенные в российских курортах любого уровня — от местных до имеющих федеральное значение. Остановиться в них смогут только те, кто будет находиться в служебной командировке или поездке.

Граждане, которые уже отдыхают в указанных местах, смогут питаться только в зданиях, где они проживают. До конца своего пребывания они будут находиться в самоизоляции, а продлить срок проживания в санатории или пансионате они не смогут.

Кроме того, во время нерабочей недели, установленной президентом Владимиром Путиным в рамках борьбы с эпидемией с 23 марта по 5 апреля, закроются организации общепита. В это время работать продолжит лишь дистанционная торговля, говорится в поручении.

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Россиян в эти длинные выходные президент попросил находиться дома, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса. В противном случае в России очень скоро может повториться ситуация, которая происходит в ряде европейских стран, отметил он. 

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России выявили 840 заразившихся коронавирусом. За последние сутки стало известно о 182 новых случаях в 18 регионах. 

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус
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