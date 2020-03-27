Все российские курорты и детские лагеря закроют до лета

В рамках борьбы с распространением коронавируса российские власти решили приостановить работу горнолыжных трасс, пансионатов, домов отдыха и детских лагерей до 1 июня

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках борьбы с распространением нового коронавируса поручил приостановить работу горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха на российских курортах. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Ограничение будет действовать с 28 марта до 1 июня. В это время отдыхающих перестанут принимать пансионаты, санатории, детские лагеря и гостиницы, расположенные в российских курортах любого уровня — от местных до имеющих федеральное значение. Остановиться в них смогут только те, кто будет находиться в служебной командировке или поездке.

Граждане, которые уже отдыхают в указанных местах, смогут питаться только в зданиях, где они проживают. До конца своего пребывания они будут находиться в самоизоляции, а продлить срок проживания в санатории или пансионате они не смогут.

Кроме того, во время нерабочей недели, установленной президентом Владимиром Путиным в рамках борьбы с эпидемией с 23 марта по 5 апреля, закроются организации общепита. В это время работать продолжит лишь дистанционная торговля, говорится в поручении.