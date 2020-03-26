Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве

Как прогнозирует главврач, пика распространения коронавирусной инфекции в Москве можно ожидать через неделю-полторы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Распространение нового коронавируса в Москве достигнет пика в середине-конце следующей недели, заявил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью директору Центра паллиативной помощи столичного депздрава Анне Федермессер.

«Пока прирост [числа заразившихся] есть, теперь, я думаю, [пик придется] на середину-конец следующей недели», — сказал Проценко.

По мнению главврача, принятые в Москве в рамках борьбы с коронавирусом меры нельзя назвать избыточными. «Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективным», — отметил он.

Как сообщил ранее Проценко, всего в больнице в Коммунарке находятся 397 пациентов, 121 из которых заражен COVID-2019. За последние сутки из медучреждения выписали восьмерых, однако за это же время в больницу поступили еще 25 новых пациентов.