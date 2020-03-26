Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
Глава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко Общество, 00:48 Фигурант дела о взятке офицерам СКР потребует компенсации в суде Лондона Общество, 00:37 Сербия попросила помощь у России из-за коронавируса Общество, 00:34 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 марта Общество, 00:29 СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у Игоря Николаева Общество, 00:28 МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов Технологии и медиа, 00:25 Бой Нурмагомедова и чемпионаты Белоруссии. Какие события еще не отменили Спорт, 00:00 Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса Экономика, 00:00 Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов Финансы, 00:00 Кремль ужесточил пропускной режим из-за коронавируса Политика, 00:00 Путин подписал закон о заморозке цен на лекарства при угрозе эпидемии Общество, 26 мар, 23:50 Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве Общество, 26 мар, 23:44 Умер актер из «Крокодила Данди» Марк Блум Общество, 26 мар, 23:25 В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса Политика, 26 мар, 23:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Главврач в Коммунарке назвал сроки пика заболеваемости вирусом в Москве

Как прогнозирует главврач, пика распространения коронавирусной инфекции в Москве можно ожидать через неделю-полторы
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Распространение нового коронавируса в Москве достигнет пика в середине-конце следующей недели, заявил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью директору Центра паллиативной помощи столичного депздрава Анне Федермессер.

«Пока прирост [числа заразившихся] есть, теперь, я думаю, [пик придется] на середину-конец следующей недели», — сказал Проценко.

По мнению главврача, принятые в Москве в рамках борьбы с коронавирусом меры нельзя назвать избыточными. «Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективным», — отметил он.

Как сообщил ранее Проценко, всего в больнице в Коммунарке находятся 397 пациентов, 121 из которых заражен COVID-2019. За последние сутки из медучреждения выписали восьмерых, однако за это же время в больницу поступили еще 25 новых пациентов.

Путин осмотрел больницу в Коммунарке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. В это время продолжат работать банки, магазины, больницы, аптеки и транспорт, а также органы власти.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 26 марта в России 840 заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки 182 случая заболевания выявили в 18 регионах. Больше всего их оказалось в Москве — 136 за день, всего в столице известно о 546 заразившихся. Жертвами коронавирусной инфекции в России стали два человека.

В Подмосковье для пациентов с коронавирусом откроется первая частная клиника: один из своих стационаров решила перепрофилировать сеть «Медси». Медучреждение, рассчитанное на 650 пациентов, начнет принимать людей постепенно и откроется в ближайшие дни, сообщили в ней.

Автор: Виктория Полякова
Теги: больница, коронавирус, Коммунарка
Материалы по теме
Собянин попросил жителей других регионов не приезжать в Москву
Общество
Около 100 человек в Москве остались лечиться от коронавируса у себя дома
Общество
Власти Москвы рассмотрят вопрос продления выходной недели из-за вируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter