США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

В США известно более чем о 82 тыс. случаях заражения новым коронавирусом, сообщил Университет Джона Хопкинса

Фото: Брайан Смит / РИА Новости

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

По его подсчетам, в США известно о 82 404 случаях заражения COVID-2019.

До этого неизменным лидером по числу инфицированных с начала эпидемии был Китай. Сейчас он оказался на втором месте — в нем известно о 81 782 случаях заболевания. Следом за ним идет Италия, в которой произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса. В этой стране COVID-2019 заразились 80 589 человек.

После появления этих данных президент США Дональд Трамп объяснил увеличение числа заразившихся в стране «данью уважения тестированию» и опроверг информацию о том, что в Соединенных Штатах коронавирусом заразилось больше людей, чем в КНР. «Вы не знаете, какие цифры в Китае», — заявил он, передает The Guardian.

По данным проекта Covid Tracking Project, по состоянию на 26 марта в США провели более 519 тыс. тестов на коронавирус.