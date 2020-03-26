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Что случилось за день. Главные новости РБК

Бизнесу дадут кредиты под 0%, что закроют в Москве и Петербурге, какие виды промышленности понесут убытки из-за обвала рубля, сколько нарушителей карантина поймала полиция; главные новости — в обзоре РБК

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Со следующей недели в России будет запущен пилотный проект по кредитованию бизнеса, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В нем примут участие ВТБ и Сбербанк при поддержке ЦБ.

  • Речь идет о «коротких кредитах» на выплату заработной платы, которые будут выдаваться по ставке 0%. Они будут рассчитаны минимум на полгода. «Дальше будем смотреть», — уточнил Белоусов.
  • По его словам, власти не станут банкротить те предприятия, которые через полгода не смогут выплатить налоги.
  • Правительство будет рассматривать два варианта: либо рассрочку, либо продление льготного периода для компаний, добавил первый вице-премьер.


Какие запреты вводят власти Москвы и Санкт-Петербурга

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов расширили списки ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

  • Во время нерабочей недели в столице прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.
  • Рестораны, кафе, бары и столовые смогут работать только на вынос. Будут закрыты ВДНХ, Центральный парк культуры им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музей-усадьба «Кусково».
  • В Петербурге в нерабочую неделю будут действовать еще более жесткие меры. Посещать нельзя будет не только парки и скверы, но и церкви и мечети. Будет закрыт доступ посетителей в ночные клубы, дискотеки, развлекательные центры. Раздача газет и других печатных изданий «из рук в руки» будет запрещена.

Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

Ослабление рубля (до 80 руб. за доллар) может привести к убыткам 14–15% всех видов обрабатывающей промышленности в России (145 из 627 видов деятельности), рассчитали экономисты ВШЭ.

  • В первую очередь это коснется обрабатывающей промышленности, у которых велики затраты на приобретение импортных сырья, материалов, покупных комплектующих и полуфабрикатов
  • Среди них, например, производство текстиля, электрооборудования, автомобилей, бытовых приборов, колбас, чая, кое, кормов для животных.
  • Смягчить проблемы в промышленности, вызванные девальвацией рубля, могут ускорение процессов импортозамещения и наращивание уровня локализации, считают эксперты ВШЭ.

За нарушение введенных из-за коронавируса правил наказали 500 человек

МВД России отчиталось о проверках граждан на соблюдение карантинных мероприятий и режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Ежедневно в проверках участвуют около 10 тыс. полицейских

  • По словам официального представителя министерства Ирины Волк, полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора привлекли к ответственности 500 нарушителей.
  • В ближайшее время власти планируют ужесточить наказание за нарушение карантина. В Госдуму уже внесен проект закона о введении уголовной ответственности за нарушение правил карантина.
  • Согласно последним официальным данным, в России число зараженных составляет 840, из них 546 — в Москве, 41 — в Московской области и 26 — в Санкт-Петербурге.
Автор: Сергей Витько
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