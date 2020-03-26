Что случилось за день. Главные новости РБК

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Бизнесу дадут кредиты под 0%, что закроют в Москве и Петербурге, какие виды промышленности понесут убытки из-за обвала рубля, сколько нарушителей карантина поймала полиция; главные новости — в обзоре РБК

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Со следующей недели в России будет запущен пилотный проект по кредитованию бизнеса, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В нем примут участие ВТБ и Сбербанк при поддержке ЦБ.

Речь идет о «коротких кредитах» на выплату заработной платы, которые будут выдаваться по ставке 0%. Они будут рассчитаны минимум на полгода. «Дальше будем смотреть», — уточнил Белоусов.

По его словам, власти не станут банкротить те предприятия, которые через полгода не смогут выплатить налоги.

Правительство будет рассматривать два варианта: либо рассрочку, либо продление льготного периода для компаний, добавил первый вице-премьер.



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