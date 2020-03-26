Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

Экономисты ВШЭ рассчитали, что 14–15% всех видов обрабатывающей промышленности в России могут столкнуться с убытками из-за ослабления рубля. В их числе, например, производство текстиля, электрооборудования и автомобилей

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Ослабление рубля может привести к убыткам обрабатывающие отрасли России, зависимые от импортного сырья, материалов и оборудования. Об этом говорится в свежем обзоре Высшей школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе» (.pdf).

По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%. Это примерно 14–15% от всех видов обрабатывающей промышленности (627).

«Изменение валютного курса непосредственно воздействует на величину текущих затрат на приобретение импортных сырья, материалов, покупных комплектующих и полуфабрикатов, рассчитанных в рублях», — поясняют авторы.

Методология расчетов основана на показателе доли затрат на импортные сырье, материалы, комплектующие и полуфабрикаты в совокупных затратах на производство и продажу продукции (берется из соответствующей годовой формы Росстата). При снижении курса рубля и при прочих равных условиях растут рублевые затраты на импорт, которые могут обнулить прибыль рентабельных отраслей, объясняют во ВШЭ.