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Экономика ,  
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Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

Экономисты ВШЭ рассчитали, что 14–15% всех видов обрабатывающей промышленности в России могут столкнуться с убытками из-за ослабления рубля. В их числе, например, производство текстиля, электрооборудования и автомобилей
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Ослабление рубля может привести к убыткам обрабатывающие отрасли России, зависимые от импортного сырья, материалов и оборудования. Об этом говорится в свежем обзоре Высшей школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе» (.pdf).

По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%. Это примерно 14–15% от всех видов обрабатывающей промышленности (627).

«Изменение валютного курса непосредственно воздействует на величину текущих затрат на приобретение импортных сырья, материалов, покупных комплектующих и полуфабрикатов, рассчитанных в рублях», — поясняют авторы.

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Методология расчетов основана на показателе доли затрат на импортные сырье, материалы, комплектующие и полуфабрикаты в совокупных затратах на производство и продажу продукции (берется из соответствующей годовой формы Росстата). При снижении курса рубля и при прочих равных условиях растут рублевые затраты на импорт, которые могут обнулить прибыль рентабельных отраслей, объясняют во ВШЭ.

Экономисты рассчитали для каждого вида обработки валютный курс, при котором обеспечивается безубыточность производства (нулевая рентабельность продукции). Из расчетов следует, что наиболее проблематичным может стать снижение курса рубля до 80 руб. за доллар для производства легковых и грузовых автомобилей, а также машин и оборудования для сельского хозяйства. Там расчетный курс безубыточности составляет 53–57 руб. за доллар, то есть рентабельность продукции становится отрицательной при курсах выше этих условных уровней.

Убыточными могут также стать:

  • производство бытовых приборов;
  • производство изделий из пластмасс;
  • производство текстильных изделий;
  • производство колбас, чая и кофе, готовых кормов для животных.

Смягчить проблемы в промышленности, вызванные девальвацией рубля, могут ускорение процессов импортозамещения и наращивание уровня локализации, отмечает старший научный сотрудник Центра развития ВШЭ Елена Балашова.

Курс доллара на Московской бирже 23 марта достигал 81 руб., сейчас он составляет 78,4 руб. До обвала цен на нефть, начавшегося 9 марта, курс составлял 68,6 руб. Банк России осуществляет ежедневные интервенции по продаже валюты на рынке от имени Минфина по бюджетному правилу, что сдерживает ослабление рубля. В то же время у ЦБ нет каких-либо пороговых значений по курсу, при которых он должен самостоятельно поддерживать рубль, отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: курс рубля, девальвация рубля, промышленность, ВШЭ
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