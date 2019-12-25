Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Ростех» готов стать оператором промышленных отходов, угроза терактов с применением дронов, Россия и США все-таки построят окололунную станцию, Мантуров о потенциальном уходе Apple; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в письме вице-премьеру Алексею Гордееву предложил наделить госкорпорацию статусом федерального оператора по вывозу и переработке отходов III—V классов опасности (промышленные отходы).

По оценкам Чемезова, на такой мусор приходится до 95% общего объема отходов в России. При этом порядок обращения с ним законодательно до сих пор не определен. Отсутствие федерального оператора в этой сфере ставит под угрозу исполнение нацпроекта «Экология», предупреждает Чемезов.

Эксперты расходятся в оценках объема промышленных отходов III—V классов. По разным данным, в год в стране образуется от 1,3 млрд до 6,2 млрд т такого мусора. Примерная стоимость вывоза и складирования может составить около 1,4 трлн руб. в год.

Отходы III—V классов очень разнородны, к ним относятся как отходы от добычи полезных ископаемых, так и лом металлов от бывших в употреблении труб, дерево, строительный мусор. Эксперты отмечают, что именно эта разнородность станет основной проблемой работы единого оператора.

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