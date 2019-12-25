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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
«Ростех» готов стать оператором промышленных отходов, угроза терактов с применением дронов, Россия и США все-таки построят окололунную станцию, Мантуров о потенциальном уходе Apple; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в письме вице-премьеру Алексею Гордееву предложил наделить госкорпорацию статусом федерального оператора по вывозу и переработке отходов III—V классов опасности (промышленные отходы).

  • По оценкам Чемезова, на такой мусор приходится до 95% общего объема отходов в России. При этом порядок обращения с ним законодательно до сих пор не определен. Отсутствие федерального оператора в этой сфере ставит под угрозу исполнение нацпроекта «Экология», предупреждает Чемезов.
  • Эксперты расходятся в оценках объема промышленных отходов III—V классов. По разным данным, в год в стране образуется от 1,3 млрд до 6,2 млрд т такого мусора. Примерная стоимость вывоза и складирования может составить около 1,4 трлн руб. в год.
  • Отходы III—V классов очень разнородны, к ним относятся как отходы от добычи полезных ископаемых, так и лом металлов от бывших в употреблении труб, дерево, строительный мусор. Эксперты отмечают, что именно эта разнородность станет основной проблемой работы единого оператора.

Минобороны предупредило об угрозе терактов с дронами в любой стране

Атаки с применением дронов представляют угрозу не только для Сирии, но и для любой другой страны. Об этом «Красной звезде» заявил начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

  • Боевики совершенствуют дроны и способы их применения, предупредил Леонов. Чтобы противостоять им, противодействию беспилотникам нужно уделить внимание в мирное время, при этом важно совершенствовать способы их обнаружения и уничтожения.
  • По данным Минобороны, за 2019 год российские военные сбили в Сирии 53 дрона и 27 снарядов систем залпового огня. За последние два года было уничтожено порядка 120 беспилотников, пытавшихся атаковать Хмеймим.

Россия решила вернуться к проекту американской окололунной станции

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, переговоры с США о создании окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway (ранее называлась Deep Space Gateway) будут возобновлены.

  • Россия и США договорились о создании станции еще осенью 2017 года. Но между сторонами возникли разногласия. В частности, Москву не устроил тот факт, что США предложили использовать для выхода в открытый космос свои скафандры вместо российских «Орланов».
  • В сентябре 2018-го Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в проекте на американских условиях. Спустя два месяца он рассказал о планах России создать на Луне долгосрочную посещаемую базу.

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка


Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» рассказал о возможных последствиях закона о предустановке на гаджеты российского ПО. По его мнению, Apple, которая принципиально не ставит на свои смартфоны чужой софт, не уйдет с российского рынка.

  • «Я не думаю, что коллег это [предустановка российского ПО] будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен», — сказал министр.
  • Мантуров отметил, что в России «не каждый станет покупать Apple». Здесь доминируют другие компании-производители смартфонов. «У меня, например, Samsung. А был и полуроссийский продукт YotaPhone», — сказал он.
  • Президент Владимир Путин 2 декабря подписал закон о предустановке отечественных приложений на гаджеты. Он вступит в силу в июле 2020 года. Документ предусматривает штраф (до 1 млн руб. для компаний) за отказ от предустановки российского ПО.
Автор: Сергей Витько
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