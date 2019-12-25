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Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил наделить госкорпорацию статусом федерального оператора по вывозу и переработке промышленных отходов. Это открыло бы для компании рынок объемом более 1,4 трлн руб. в год
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Зачем «Ростеху» промышленные отходы

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию. Об этом говорится в письме Чемезова, которое он отправил 6 декабря вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему в правительстве обращение с отходами. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Представитель аппарата Гордеева отказался от комментариев. Представители Минприроды не ответили на запросы РБК. Представитель Ростеха подтвердил РБК факт письма Чемезова Гордееву с просьбой назначить компанию оператором по обращению с промышленным отходами 3-5 класса опасности.

Отходы III—V классов очень разнородны, к ним относятся как отходы от добычи полезных ископаемых (буровые нефтяные шламы и отвалы пород после добычи золота), так и лом металлов от бывших в употреблении труб, дерево, строительный мусор и так далее, сказал РБК Георгий Малютин, основатель и владелец группы компаний MGS Group (вывозит в том числе эти отходы в Москве). «Обычно сбор, хранение и утилизацию такого рода отходов компании организуют собственными силами или силами своих специализированных подрядчиков. Часть таких отходов используется для собственных нужд, в том числе в строительстве и обустройстве дорог», — указал он. И в этой разнородности — основная сложность работы единого оператора, считает Малютин.

В письме Гордееву глава «Ростеха» напоминает, что единым федеральным оператором по обращению с отходами I—II классов опасности (к ним относятся, в частности, радиоактивные отходы, батарейки и ртутные лампы) с ноября 2019 года является госкорпорация «Росатом», а федеральным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — «Российский экологический оператор» (РЭО), созданный в феврале 2019 года.

Законом «Об отходах производства и потребления» установлены правоотношения при обращении с отходами I—II классов опасности и ТКО, а именно сбор, транспортировка, обработка, утилизация; осуществление мониторинга и участие в формировании тарифной политики; вовлечение в хозяйственный оборот утилизированных компонентов отходов в качестве сырья, материалов и изделий, указывает Чемезов. «Порядок обращения с техногенными отходами (отходами производства) III—V классов законодательно в настоящее время не определен, правоотношения в данной сфере не урегулированы», — отметил он. Хотя, по оценкам Чемезова, на такой мусор приходится до 95% общего объема отходов в России.

Отсутствие федерального оператора, способного организовать действенную систему по обращению с отходами III—V классов опасности, «ставит под угрозу исполнение в установленные сроки мероприятий, предусмотренных нацпроектом «Экология», предупреждает Чемезов. На реализацию нацпроекта «Экология» с 2019 по 2024 год планируется направить 4,4 трлн руб., среди его задач — ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, сохранение лесов, озера Байкал и так далее.

Сколько таких отходов образуется в России

По данным Минприроды, в России ежегодно образуется 70 млн т твердых коммунальных отходов. На строительство системы обращения с ними — от вывоза до переработки — из бюджета выделят около 300 млрд руб. до 2024 года. Но точных данных насчет объема промышленных отходов III—V классов нет, поэтому эксперты и участники рынка вывоза расходятся в оценках.

По прикидкам исполнительного директора ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, промышленных отходов в России в 19 раз больше, чем твердых коммунальных. То есть образуется 1,33 млрд т такого мусора в год. Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов оценивает их объем более чем в 6,2 млрд т в год. «Это данные 2017 года, сейчас объем вырос, но пока не подсчитан», — уточняет эксперт. По его словам, основная масса — это отходы IV—V классов, 70% из них образуются в Сибири и представляют собой отвальную породу после добычи угля.

Примерная стоимость вывоза и складирования отходов III—V классов составит около 1,4 трлн руб. в год, утверждает Худалов. «Рынок промышленных отходов кратно объемнее, чем рынок твердых коммунальных отходов. Компании не отчитываются ни об их количестве, ни об условиях их вывоза, хранения и переработки. Те деньги, которые они платят мелким возчикам за это, чаще всего ниже рынка, что способствует росту количества несанкционированных свалок промышленных отходов. Ведь стоимость размещения на официальных полигонах выросла», — сказал РБК источник, близкий к «Российскому экологическому оператору».

Как участники рынка отреагировали на идею «Ростеха»

«Любая монополизация, в том числе создание нового единого оператора по обращению с промышленными отходами, — это рост затрат. Горные выработки не требуют особых условий и размещаются на месте, стоит только вопрос рекультивации почв. Местные операторы это решают эффективно», — сказал РБК источник в крупной угольной компании.

Худалов предполагает, что для вывоза такого количества промышленного мусора понадобится более 104 тыс. единиц автотранспорта без учета экскаваторов и погрузчиков. Это почти в два раза больше годового объема производства российских грузовых автомобилей. Эффективно управлять единым оператором по работе с таким количеством мусора будет трудно, а его создание — нецелесообразно, считает он.

Губайдуллин называет идею реализуемой. «Есть риск, что приход такого игрока на рынок промышленных отходов отразится на себестоимости товаров и услуг промышленных предприятий», — предупреждает он.

«Прежде чем создавать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов, надо установить четкий контроль как за образованием, так и за утилизацией и переработкой таких отходов. Инфраструктура по их переработке в России есть, но нуждается в расширении. Это потребует больше затрат, чем те, что заложены в нацпроекте «Экология» на систему обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметил источник, близкий к РЭО.

Например, в Москве сейчас только 30% отходов обслуживается авторизованными операторами, которые работают прозрачно, указывает представитель оператора «Эколайн». В столице действуют около 300 мелких возчиков, некоторые из них выгружают целые машины со строительными отходами на контейнерные площадки жилых домов. Поэтому, несомненно, нужно регулировать сектор вывоза промышленных отходов и заставлять всех участников работать в соответствии с законодательством, заключает он.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Светлана Бурмистрова, Петр Канаев
Теги: сбор и вывоз отходов, Ростех
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