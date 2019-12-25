Россия решила вернуться к проекту американской окололунной станции

Россия вернется к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway (ранее называлась Deep Space Gateway). Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах», — заявил он. По словам Рогозина, для госкорпорации важны «не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего — с принципом».

Россия и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны осенью 2017 года. Ее строительство планировалось начать в 2022 году. Как ожидалось, первые модули космической станции могут быть выведены на орбиту в 2024–2026 годах. Однако между сторонами возникли разногласия, касающиеся условий.

В частности, писало «РИА Новости» со ссылкой на источник, США предложили использовать для выхода со станции в открытый космос скафандры собственного производства вместо российских «Орланов».

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