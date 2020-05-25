Что случилось за день. Главные новости РБК

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Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом

Этим летом россиянам не следует планировать отдых за границей, лучше провести отпуск на родине, посоветовал премьер-министр Михаил Мишустин. Это связано с рисками запустить новую волну эпидемии коронавируса. Мишустин напомнил, что инфекцию в Россию занесли из-за рубежа.

«С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе — при благоприятной эпидемиологической обстановке — можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме», — сказал премьер.

При этом те, кто все же рискнет уехать за границу, при возвращении на родину должны будут изолироваться на две недели за свой счет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Согласно опросу ВЦИОМа, в этом году провести летний отдых дома решили 61% россиян. Это максимум с 2004 года. Каждый третий (31%) собирается поехать на дачу, еще 11% хотят посетить города и села России. В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа планируют побывать 5–6%. Лишь 4% заявили о намерении провести отпуск за рубежом.

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