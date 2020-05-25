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Что случилось за день. Главные новости РБК

Где россияне проведут летний отдых, как расширить господдержку, почему пропуска таксистов могут аннулировать, интервью Игоря Шувалова; главные новости — в обзоре РБК

Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом

Этим летом россиянам не следует планировать отдых за границей, лучше провести отпуск на родине, посоветовал премьер-министр Михаил Мишустин. Это связано с рисками запустить новую волну эпидемии коронавируса. Мишустин напомнил, что инфекцию в Россию занесли из-за рубежа.

  • «С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе — при благоприятной эпидемиологической обстановке — можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме», — сказал премьер.
  • При этом те, кто все же рискнет уехать за границу, при возвращении на родину должны будут изолироваться на две недели за свой счет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Согласно опросу ВЦИОМа, в этом году провести летний отдых дома решили 61% россиян. Это максимум с 2004 года. Каждый третий (31%) собирается поехать на дачу, еще 11% хотят посетить города и села России. В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа планируют побывать 5–6%. Лишь 4% заявили о намерении провести отпуск за рубежом.

Минэк нашел способ расширить господдержку на 200 тыс. пострадавших фирм

Многие компании, работающие в пострадавших отраслях, не могут получить антикризисную господдержку, из-за того что их код ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) не соответствует виду реально осуществляемой деятельности. Минэкономразвития предложило решение проблемы.

  • Министерство готово предоставить возможность российским компаниям до 1 июля уточнить код вида деятельности. Письмо с таким предложением за подписью главы министерства Максима Решетникова было направлено премьеру Михаилу Мишустину.
  • По данным ведомства, это потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.


Агрегаторы столкнулись с угрозой отмены пропусков из-за уловки таксистов

Количество выданных пропусков для работающих в компаниях Gett и «Везет» превысило среднесписочную численность.

  • Источник в одной из компаний пояснил РБК, что это может быть связано с тем, что некоторые водители нелегально оформляли себе цифровые пропуска для перемещения по Москве, используя ИНН Gett или «Везет».
  • Другой источник рассказал РБК, что формально нетрудоустроенные таксисты поступают так из-за сложностей, которые возникают с оформлением пропуска на себя как на самозанятого или как на ИП.
  • Превышение среднесписочной численности может грозить самим агрегаторам автоматическим аннулированием всех ранее выданных пропусков.

Интервью Игоря Шувалов РБК. Главное

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК анонсировал продажу части КБ «Стрелка», рассказал о поисках зарубежного инвестора для ЦСКА и опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии.

  • ВЭБ.РФ, который договорился о покупке 20-процентной доли в КБ «Стрелка», по словам Шувалова, станет не единственным крупным совладельцем компании. Такую же долю может приобрести еще один «рыночный участник». «Идеальными партнерами могли бы быть Сбербанк и ВТБ», однако сейчас «готового ответа нет», сказал он.
  • В прошлом месяце госкорпорация стала основным владельцем ЦСКА. Шувалов сообщил, что ВЭБ совместно с РФПИ начал прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов для футбольного клуба.
  • Шувалов также рассказал детали сделки по продаже крупного производителя коксующегося угля «Сибуглемета». По его словам, основные владельцы Evraz — Роман Абрамович, Александр Абрамов и их партнеры — отложили выкуп угольной компании, хотя уже получили одобрение от ФАС. «Пока они попросили подождать», — сказал он.
  • Кроме того, глава ВЭБа ответил на слухи о том, что самолет его семьи в конце апреля покинул Россию. Об этом сообщило «МБХ медиа». «Нет, все члены семьи в этот сложный период были со мной в Москве», — заявил Шувалов.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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