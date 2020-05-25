Агрегаторы столкнулись с угрозой отмены пропусков из-за уловки таксистов

Кто нелегально оформляет пропуска

На форуме для таксистов forum.taxi РБК обнаружил жалобу одного из пользователей, что у него не получается зарегистрировать пропуск с использованием ИНН «Яндекса» и что тот получил совет использовать реквизиты «Ситимобила». Попытка оформления, исходя из переписки, оказалась успешной.

В разговоре с корреспондентом РБК один из таксистов, заказ на поездку с которым был оформлен через «Яндекс.Такси», признался, что оформил себе пропуск, используя ИНН «Ашана», еще один водитель — с ИНН Wildberries. «Оформить другим способом пропуск не получилось, система выдавала отказ, — пояснил один из собеседников РБК. — А оформленный на ИНН «Ашана» пропуск не аннулирован и действителен уже полтора месяца».

Еще несколько источников РБК из числа индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере услуг и торговли, рассказали, что также оформили пропуска на ИНН сторонней компании, поскольку не хотели, чтобы их настоящие данные попали в базу портала nedoma.mos.ru.

Источник РБК в одной из таксомоторных компаний говорит, что у водителей, которые оформляют пропуска на машины бизнес-класса или любые другие, кроме автомобилей с «желтыми» номерами, действительно возникают проблемы. «Если водитель формально не трудоустроен в таксопарк или другую компанию, у него могут возникнуть сложности с оформлением пропуска на себя как на самозанятого или как на ИП. В таком случае водители пытаются оформлять пропуска на ИНН сторонних компаний. Мы знаем, что у некоторых компаний сейчас есть такая проблема», — объяснил он.

10 и 11 мая двое пользователей на форуме водителей такси пожаловались, что рабочие пропуска, оформленные у них в статусе самозанятых, больше не действуют. «Дозвонился в мэрию, девушка в call-центре сказала, что самозанятым пропуска временно отменили. Вопрос восстановления якобы будет решен в ближайшее время», — написал один из них.

Представители Gett, «Везет», «Ситимобила» и «Яндекс.Такси» не стали комментировать, известно ли им о случаях оформления рабочих пропусков водителей такси на сторонние организации.

Можно ли защититься от нелегального оформления

Режим цифровых пропусков для перемещения по Москве и Подмосковью на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля. Такой пропуск можно получить для поездки на работу, в медицинское учреждение или в личных целях, не нарушающих правил режима повышенной готовности (выдается на один день и не более двух раз в неделю).

Представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы настаивает, что сведения, указанные при оформлении цифровых пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в ФНС и ПФР. «Если человек оформил пропуск на ИНН организации и при этом не является ее сотрудником, его данные не пройдут подтверждение в ПФР и после проверки пропуск будет аннулирован», — добавляет он. Сколько времени уходит на проверку пропусков, представитель ДИТ не уточнил.

В середине апреля пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщала, что водителям такси не нужны цифровые пропуска для работы, так как они «допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок», писал ТАСС. Однако это правило касается только такси с «желтыми» номерами, которые оформлены в таксопарках.

Самозанятые граждане должны оформлять рабочий пропуск, указывая свой ИНН физического лица, пояснил представитель ДИТ. Информация проверяется в базах, и, если ИНН не будет подтвержден в реестре самозанятых, пропуск будет аннулирован.

Представители «Ашана» и Wildberries воздержались от комментариев. Источник РБК в одном из крупных ретейлеров рассказал, что у них нет технической возможности отслеживать, кто именно оформляет пропуска на их компании. «Сначала правительство Москвы попросило компании предоставить списки сотрудников и выдавало пропуска на их основе, затем процедура поменялась и сейчас любой человек может сделать заявку на пропуск без подтверждения от компаний», — объяснил собеседник РБК.

По словам представителя ДИТ, 21 мая в личном кабинете юридического лица на портале mos.ru был запущен новый сервис, с помощью которого руководители организаций и индивидуальные предприниматели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников. «В этом сервисе работодатель видит общее число пропусков, оформленных с указанием ИНН его организации, а также полный список этих пропусков. Кроме того, работодатель самостоятельно сможет аннулировать пропуска сотрудников и оформлять новые», — добавил он.