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Пандемия коронавируса ,  
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Провести летний отдых дома решило максимальное с 2004 года число россиян

В этом году летний отпуск дома проведет 61% россиян. ВЦИОМ указывает: это максимальный показатель с 2004–2005 годов. Чуть больше трети (36%) сообщили, что им не хватает денег, еще 25% назвали причиной такого решение коронавирус
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Больше половины россиян (61%) планируют провести летний отдых дома, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМа.

Это рекордный показатель с 2004–2005 годов, когда никуда не выезжать летом решили 58–59% опрошенных, следует из данных центра. За последние пять лет доля россиян, которые остаются летом дома, не превышала 44%, указывает ВЦИОМ.

В этом году каждый третий также собирается поехать на дачу (31%), еще 11% планируют посетить города и села России. В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа рассчитывают побывать 5–6%. Только 4% намерены провести летний отпуск за границей. ВЦИОМ отмечает, что по сравнению с прошлым годом количество россиян, выбравших такой ответ, снизилось на 9 процентных пунктов.

Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом
Общество
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Согласно опросу, чуть больше трети россиян (36%) останутся дома из-за недостатка денег. Другая причина — коронавирус и связанные с ним ограничения. Этот вариант ответа выбрали 25% опрошенных. «В сумме эти две непреодолимые причины дают 61%, что равно пику (60%) неодолимого безденежья в кризисный 2008 год и значимо превосходит все 2010-е годы независимо от того, называют их в России кризисными или нет», — отмечает ВЦИОМ.

Кроме этого свои планы на летний отпуск поменяли 29% россиян, большинство из них (70%) приняли такое решение из-за пандемии коронавируса.

Больше половины (57%) тех россиян, что планируют выехать на отпуск, убеждены, что он будет таким же, как в прошлом году. В среднем на одного отдыхающего они планируют потратить 49,5 тыс. руб. (на 14% больше, чем в прошлом году). ВЦИОМ отмечает, что 42% россиян специально откладывают деньги на отпуск и планируют оплатить его из этих средств. Только каждый пятый (22%), планирующий отдохнуть не дома, оплачивает отпуск из текущих средств и каждый десятый (8%) — с премий или из доходов, которые приносит подработка.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам воздержаться от поездок за границу во время отпуска, добавив, что коронавирусную инфекцию в страну занесли из-за рубежа.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: ВЦИОМ, опрос, россияне, отдых
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