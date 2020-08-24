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Что случилось за день. Главные новости РБК

Немецкие врачи заговорили об отравлении Навального, вакцину от COVID-19 испытают на белорусах, перехват Минском литовских шаров на границе, Россия ограничит выдачу госкредитов; главные новости — в обзоре РБК

Клиника нашла признаки отравления Навального

Клинические исследования, проведенные немецкими врачами в клинике «Шарите» после доставки его в Берлин 22 августа, указывают на отравление Алексея Навального.

  • «Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция пока неизвестна», — сообщили немецкие врачи. Навальный находится в состоянии искусственной комы, его состояние «серьезное», но непосредственной угрозы жизни политика сейчас нет. Сейчас его лечат противоядием «Атропин».
  • «Исход болезни остается неопределенным, не исключены долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы», — говорится в заявлении клиники. В «Шарите» отметили, что наличие в организме Навального токсина подтверждено исследованиями в нескольких независимых лабораториях, однако конкретное вещество пока не определено. Главврач омской больницы, куда госпитализировали Навального, ранее заявлял, что медикам удалось выяснить, что Навальный не был отравлен. «Окончательно был исключен диагноз отравление на основании химико-токсикологической экспертизы», — сказал он тогда.
  • Оппозиционеру Алексею Навальному необходима личная защита, так как возможность его отравления не исключается. Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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Россия испытает вакцину от COVID-19 на белорусах

Белоруссия станет первым государством, куда будет поставлена российская вакцина для проведения третьего этапа ее испытаний. Одновременно две страны договорились о продаже Минску партии вооружений.

  • Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры и договорились испытать российскую вакцину от коронавируса COVID-19 белорусах. При этом участие в испытаниях вакцины белорусы будут принимать в добровольном порядке.
  • Также Минобороны Белоруссии объявило о подписании контрактов на поставку военной техники из России: двух батальонных комплектов бронетранспортеров БТР-82А и первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.
  • Глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону не исключил военного вмешательства России в происходящее в Белоруссии. «Я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью», — заявил Кравчук. По его словам, если «это будет военная помощь и введут войска, то это уже будет не государство, а оккупированная территория». И в таком случае, по мнению Кравчука, переговоры по Донбассу могут быть перенесены в нейтральную страну, например в Швецию, Швейцарию или Финляндию. 
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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ВВС Белоруссии перехватили воздушные шары из Литвы

Минобороны Белоруссии сообщило о попытке нарушения воздушного пространства страны: со стороны Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Минск направит Вильнюсу ноту протеста. В ответ Литва обвиняет Белоруссию в нарушении своей воздушной границы.

  • Как утверждает Минобороны Белоруссии, «провокация» произошла 23 августа в 19:30 в деревне Волковщина Ошмянского района, который граничит с Литвой. Экипажи вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО пресекли полет воздушных шаров без применения оружия, заявили в Минобороны. Ведомство направило материалы об инциденте в МИД республики для подготовки ноты Литве.
  • Исполняющий обязанности замкомандующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии полковник Олег Орлов заявил, что запущенные Литвой шары с антигосударственной символикой несли угрозу безопасности полетов. «Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества», — сказал он. 
  • Литва в свою очередь заявила, что белорусский вертолет Ми-24 нарушил границу прибалтийской республики возле селения Мядининкай в 18:50 мск 23 августа. В связи со случившимся посол Белоруссии в Вильнюсе Валерий Барановский был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту протеста. 

Для Белоруссии, Венесуэлы и Кубы ограничат российские кредиты

Минфин России разработал проект правил, которыми должно руководствоваться правительство, решая, выдавать или нет двусторонний кредит другому государству. На общих основаниях на их получение теперь не смогут претендовать Белоруссия, Армения, Венесуэла и Куба. 

  • Новые правила потребовалось установить после поправок в Бюджетный кодекс, принятых в августе 2019 года. В качестве потенциальных заемщиков, в частности, не будут рассматриваться: государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов; государства, в отношении которых действуют поддержанные Россией санкции ООН; государства, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам и не наладившие ситуацию; государства, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к шестой и ниже группам странового кредитного риска и пр.
  • По общим правилам Белоруссия, Венесуэла, Куба, Армения не смогут претендовать на получение российских госкредитов. Россия с 2015 года предоставляла двусторонние кредиты Армении (на покупку вооружений и эксплуатацию Армянской АЭС), Кубе (на строительство промышленных объектов), а Белоруссия и Венесуэла являются крупнейшими суверенными заемщиками у России, писал РБК.
  • Но проект постановления, разработанный Минфином, оставляет возможность в виде исключения предоставить госкредит в индивидуальном порядке «с учетом стратегического характера политических отношений Российской Федерации с государством-заемщиком». Для этого МИД должен сформировать свои предложения.
Автор: Сергей Саркисян
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