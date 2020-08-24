Что случилось за день. Главные новости РБК

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Клиника нашла признаки отравления Навального

Клинические исследования, проведенные немецкими врачами в клинике «Шарите» после доставки его в Берлин 22 августа, указывают на отравление Алексея Навального.

«Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция пока неизвестна», — сообщили немецкие врачи. Навальный находится в состоянии искусственной комы, его состояние «серьезное», но непосредственной угрозы жизни политика сейчас нет. Сейчас его лечат противоядием «Атропин».

«Исход болезни остается неопределенным, не исключены долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы», — говорится в заявлении клиники. В «Шарите» отметили, что наличие в организме Навального токсина подтверждено исследованиями в нескольких независимых лабораториях, однако конкретное вещество пока не определено. Главврач омской больницы, куда госпитализировали Навального, ранее заявлял, что медикам удалось выяснить, что Навальный не был отравлен. «Окончательно был исключен диагноз отравление на основании химико-токсикологической экспертизы», — сказал он тогда.

Оппозиционеру Алексею Навальному необходима личная защита, так как возможность его отравления не исключается. Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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