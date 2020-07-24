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Что случилось за день. Главные новости РБК

Россия возобновляет полеты за границу, массовая драка армян и азербайджанцев в Москве, рекордный уровень ключевой ставки, соперник Лукашенко сбежал в Москву; главные новости — в обзоре РБК

Россия разрешила летать в Турцию, Великобританию и Танзанию

Премьер Михаил Мишустин анонсировал возобновление международного авиасообщения. Полеты за границу начнутся с 1 августа из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

  • Первые три страны, куда можно будет полететь, — Турция, Великобритания и Танзания, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сейчас только эти три страны соответствуют условиям для открытия границ на взаимной основе.
  • Для граждан, которые будут прибывать из этих стран, двухнедельный карантин по прилете в Россию отменяется, уточнили в Роспотребнадзоре. Россияне, прилетающие возвратными рейсами, должны будут пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР.
  • Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что российские авиавласти ведут переговоры о возобновлении сообщения еще с 30 государствами. Евросоюз должен принять решение о дате возобновления авиасообщения с Россией 3 августа, рассказал источник РБК, близкий к Ростуризму.

Видео

В Москве произошла массовая драка армян и азербайджанцев

На фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении в Москве произошла массовая драка выходцев из этих стран. По данным источников РБК в полиции, в конфликте участвовали от 40 до 50 человек.

  • Сообщения о драке на пересечении улицы Перерва и Перервинского бульвара стали поступать от очевидцев 23 июля в 22:29 мск, причем некоторые из них сообщали, что слышны выстрелы. Полиция задержала шесть уроженцев Азербайджана и семь уроженцев Армении. Один из участников драки 1986 года рождения получил резаную рану плеча.
  • В официальном сообщении московской полиции говорится, что всего по итогам событий в Марьино были задержаны более 25 человек. Помимо драки там произошло ограбление кафе. Полиция возбудила два уголовных дела — о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК).
  • Вечером в пятницу, 24 июля, произошла еще одна стычка, у метро Саларьево.
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ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Совет директоров Банка России в третий раз с начала пандемии снизил ключевую ставку. Ставка опустилась на 0,25 п.п., до 4,25%.

  • Несмотря на то что это стало новым минимумом стоимости заимствований в российской истории, экономисты ожидали более серьезного смягчения. В прошлый раз, 19 июня, ЦБ снизил ставку сразу на 1 п.п.
  • Банк России также уточнил прогноз по инфляции: годовая инфляция должна составить 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. В апреле ЦБ ожидал, что инфляция «составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».
  • На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров глава Банка России Эльвира Набиуллина надела броши в виде буквы V и подковы. Некоторые пользователи Сети предположили, что это намек на скорое восстановление экономики. Сама Набиуллина отказалась объяснить значение брошей.
  • Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал действия регулятора: «Неужели ЦБ до сих пор неясно, что никому не интересны его ритуальные танцы с бубнами и рассказы о каких-то мифических сложностях вокруг ключевой ставки?» По его мнению, ЦБ должен объяснять конечные ставки по ключевым продуктам и рассказать, когда будут обеспечены доступные по стоимости и срочности финансовые ресурсы в экономике.

Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, последний остававшийся на свободе представитель «большой оппозиционной тройки» соперников Александра Лукашенко, покинул страну.

  • Как сообщила РБК его супруга Вероника, он уехал в Москву, после того как узнал о готовящемся аресте «по надуманным обстоятельствам». С собой он взял и детей, поскольку возникли опасения, что его супругу попытаются лишить родительских прав.
  • В беседе с РБК Цепкало заявил, что в Минске была «дана команда» его арестовать. «Я не знаю, что они в итоге нарисуют, мне никто конкретно не говорил, какой именно будет причина ареста», — добавил он.
  • Цепкало намеревался принять участие в выборах президента, которые пройдут в Белоруссии 9 августа, но ЦИК забраковала большую часть собранных в его поддержку подписей. В тройке кандидатов, которых называли наиболее популярными соперниками Лукашенко, также были блогер Сергей Тихановский и бывший предправления Белгазпромбанка Виктор Бабарико (оба задержаны).
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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