Что случилось за день. Главные новости РБК

В Москве произошла массовая драка армян и азербайджанцев

На фоне продолжающегося противостояния на границе Азербайджана и Армении в Москве произошла массовая драка выходцев из этих стран. По данным источников РБК в полиции, в конфликте участвовали от 40 до 50 человек.

Сообщения о драке на пересечении улицы Перерва и Перервинского бульвара стали поступать от очевидцев 23 июля в 22:29 мск, причем некоторые из них сообщали, что слышны выстрелы. Полиция задержала шесть уроженцев Азербайджана и семь уроженцев Армении. Один из участников драки 1986 года рождения получил резаную рану плеча.

В официальном сообщении московской полиции говорится, что всего по итогам событий в Марьино были задержаны более 25 человек. Помимо драки там произошло ограбление кафе. Полиция возбудила два уголовных дела — о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК).

Вечером в пятницу, 24 июля, произошла еще одна стычка, у метро Саларьево.

ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Совет директоров Банка России в третий раз с начала пандемии снизил ключевую ставку. Ставка опустилась на 0,25 п.п., до 4,25%.

Несмотря на то что это стало новым минимумом стоимости заимствований в российской истории, экономисты ожидали более серьезного смягчения. В прошлый раз, 19 июня, ЦБ снизил ставку сразу на 1 п.п.

Банк России также уточнил прогноз по инфляции: годовая инфляция должна составить 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. В апреле ЦБ ожидал, что инфляция «составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров глава Банка России Эльвира Набиуллина надела броши в виде буквы V и подковы. Некоторые пользователи Сети предположили, что это намек на скорое восстановление экономики. Сама Набиуллина отказалась объяснить значение брошей.

Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал действия регулятора: «Неужели ЦБ до сих пор неясно, что никому не интересны его ритуальные танцы с бубнами и рассказы о каких-то мифических сложностях вокруг ключевой ставки?» По его мнению, ЦБ должен объяснять конечные ставки по ключевым продуктам и рассказать, когда будут обеспечены доступные по стоимости и срочности финансовые ресурсы в экономике.

Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, последний остававшийся на свободе представитель «большой оппозиционной тройки» соперников Александра Лукашенко, покинул страну.