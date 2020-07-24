Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян

Почти половина граждан России нуждаются в помощи государства в связи с вызванным коронавирусом кризисом. Большинство планировали потратить выплаты на еду, показал опрос Сбербанка «Индекс Иванова»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Практически каждый второй россиянин рассчитывает на государственную поддержку в кризис. Больше всего граждан волнует не инфляция и падение рубля, а риски для здоровья. Таковы результаты «Индекса Иванова», отражающего динамику и структуру расходов среднестатистического россиянина, а также его восприятие экономической ситуации в стране (есть в РБК).

Сбербанк выпускает «Индекс Иванова» каждый квартал. В онлайн-опросе с 1 по 20 июня участвовали 2,3 тыс. совершеннолетних россиян до 65 лет в 164 населенных пунктах с населением от 100 человек. Погрешность исследования — менее 2%.

Потребность в помощи

Почти половина (45%) респондентов рассчитывали получить те или иные выплаты.

Большинство (32%) — пособие в размере 10 тыс. руб. на ребенка от трех до 16 лет.

10% опрошенных рассчитывали на 5 тыс. руб. на ребенка до трех лет.

Доля тех, кто рассчитывал на другие выплаты, варьируется от 1% среди индивидуальных предпринимателей и медработников до 4% — это получатели продуктовых наборов (школьники с правом на бесплатное горячее питание, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды).