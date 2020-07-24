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Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян

Почти половина граждан России нуждаются в помощи государства в связи с вызванным коронавирусом кризисом. Большинство планировали потратить выплаты на еду, показал опрос Сбербанка «Индекс Иванова»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Практически каждый второй россиянин рассчитывает на государственную поддержку в кризис. Больше всего граждан волнует не инфляция и падение рубля, а риски для здоровья. Таковы результаты «Индекса Иванова», отражающего динамику и структуру расходов среднестатистического россиянина, а также его восприятие экономической ситуации в стране (есть в РБК).

Сбербанк выпускает «Индекс Иванова» каждый квартал. В онлайн-опросе с 1 по 20 июня участвовали 2,3 тыс. совершеннолетних россиян до 65 лет в 164 населенных пунктах с населением от 100 человек. Погрешность исследования — менее 2%.

Потребность в помощи

  • Почти половина (45%) респондентов рассчитывали получить те или иные выплаты.
  • Большинство (32%) — пособие в размере 10 тыс. руб. на ребенка от трех до 16 лет.
  • 10% опрошенных рассчитывали на 5 тыс. руб. на ребенка до трех лет.

Доля тех, кто рассчитывал на другие выплаты, варьируется от 1% среди индивидуальных предпринимателей и медработников до 4% — это получатели продуктовых наборов (школьники с правом на бесплатное горячее питание, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды).

Полученные выплаты большинство (45%) опрошенных планировали потратить на продукты. В целом на еду среднестатистический россиянин тратит 38,8% дохода. Еще 13% респондентов планировали потратить пособия на одежду, 9 и 7% — на товары для детей и дома.

Господдержка охватила далеко не на все категории граждан, а преимущественно семьи с детьми. Единовременные выплаты в июле получили родители 26 млн детей до 16 лет, рапортовал Минтруд.

Соцработникам перечислили 231 тыс. выплат общей суммой 6,5 млрд руб. за работу в пандемию. Более 14 тыс. страховых выплат получили медики, заразившиеся коронавирусом на работе.

Пособия получают около 60% оставшихся без работы граждан, сообщил Минтруд. По данным Росстата на июнь, официально зарегистрировано 2,787 млн безработных. Реальное же количество оценивается ориентировочно в 4,606 млн человек, или 6,2% трудоспособного населения. Максимальное пособие по безработице в марте увеличено с 8 тыс. до 12,1 тыс. руб., минимальное — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.

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Опрос зафиксировал слабое оживление потребительской активности в июне после снятия основных ограничений:

  • индекс потребительской уверенности вырос с минус 31% по сравнению с минус 36% в мае;

  • большинство опрошенных (64%) обеспокоены состоянием здоровья;

  • инфляция волнует меньше россиян, чем годом ранее, — 45% во втором квартале по сравнению с 50% в 2019 году;
  • ослабление рубля также волнует гораздо меньше респондентов, чем год назад.

Реальные располагаемые доходы россиян упали на 8% в годовом выражении во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, оценил Росстат. Это рекордное падение этого показателя с 1999 года. Каждому второму работающему в России сократили зарплату в период пандемии, оценили аналитики «СберДанных». У 20% занятых трудовые доходы упали более чем на 30%. Общий размер фонда оплаты труда показал рекордное падение за 20 лет.

Автор: Ольга Агеева
Теги: господдержка, пособия, дети, безработица
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