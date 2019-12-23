Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, ополченцы и Киев договорились о новом обмене, 3 млрд руб. на молодежный контент в Рунете, обыски в ФТС; главные новости — в обзоре РБК

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин доехал на поезде из Тамани в Керчь, открыв железнодорожное движение по Крымскому мосту.

На церемонии открытия он объявил, что в следующем году по мосту проедут порядка 14 млн человек, а также будет провезено около 13 млн т грузов.

Тем временем из Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд «Таврия». Он прибудет в Севастополь утром 25 декабря. Путь займет 43 ч. 25 мин. Пассажирами поезда в Крым стали 600 человек.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его протяженность — 19 км. Мост через Керченский пролив соединяет Таманский полуостров с Крымом и состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Автомобильное движение было запущено в мае 2018 года.

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

До конца года стороны обменяются пленными, однако пока конкретных списков нет. Об этом РБК сообщила глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева. Другие детали она раскрывать не стала.