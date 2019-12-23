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Что случилось за день. Главные новости РБК
Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, ополченцы и Киев договорились о новом обмене, 3 млрд руб. на молодежный контент в Рунете, обыски в ФТС; главные новости — в обзоре РБК

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин доехал на поезде из Тамани в Керчь, открыв железнодорожное движение по Крымскому мосту.

  • На церемонии открытия он объявил, что в следующем году по мосту проедут порядка 14 млн человек, а также будет провезено около 13 млн т грузов.
  • Тем временем из Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд «Таврия». Он прибудет в Севастополь утром 25 декабря. Путь займет 43 ч. 25 мин. Пассажирами поезда в Крым стали 600 человек.
  • Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его протяженность — 19 км. Мост через Керченский пролив соединяет Таманский полуостров с Крымом и состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной. Автомобильное движение было запущено в мае 2018 года.

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года

До конца года стороны обменяются пленными, однако пока конкретных списков нет. Об этом РБК сообщила глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева. Другие детали она раскрывать не стала.

  • Решение принято на видеоконференции с участием представителей Украины, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Киева и ОБСЕ.
  • Договоренность провести до конца года обмен была достигнута на саммите в «нормандском формате» 9 декабря. Однако 18 декабря переговорщикам не удалось договориться об обмене. Республики Донбасса и Москва возложили на Киев ответственность за то, что списки неделю назад не были согласованы.
  • Сложность в согласовании списков в том, что по каждому из участников обмена нужно выяснить, где и за что он сидит; после чего найти основания для прекращения дела, говорил РБК источник, знакомый с ходом переговоров.

Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете

В 2020 году государство выделит 3 млрд руб. на поддержку компаний, которые создают контент в интернете, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

  • Деньги будут выделяться на конкурсной основе по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и ПО. Темы: «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй».
  • Площадкой конкурса станет Институт развития интернета (ИРИ). Подавать заявки можно будет через сайт ИРИ.РФ с 20 января 2020 года. После приема заявок пройдет экспертиза и отбор путем открытых питчингов.
  • В наблюдательный совет конкурса, по данным «Коммерсанта», войдут режиссер Тимур Бекмамбетов, музыкант Сергей Шнуров, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев и др. На сегодняшней презентации стало известно, что членом совета также станет видеоблогер и автор канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров.

Следователи пришли с обысками в ФТС

В Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях проходят следственные действия в рамках уголовного дела о крупных махинациях, сообщают СМИ.

  • Источник РБК подтвердил, что СКР проводит расследование по делу о мошенничестве (ст. 159 УК).
  • Под подозрение четверо сотрудников ФТС: начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык, его заместитель Серебро, а также замначальники Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.
  • По версии следствия, сотрудники ФТС переквалифицировали уголовные дела в отношении пассажиров, незаконно провозивших валюту, в административные.
Автор: Сергей Витько
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