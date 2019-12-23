Следователи пришли с обысками в ФТС

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве. По данным СМИ, под подозрение попали четыре сотрудника ведомства

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и информированный источник.

По данным собеседников агентств, следственные действия проходят в рамках уголовного дела. Они не уточнили, о каком деле идет речь.

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях. Источник РБК подтвердил, что расследование идет в рамках уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК).

По данным телеканала, под подозрение попали начальник управления таможенного дознания в звании генерал-лейтенанта Александр Кизлык, его заместитель по фамилии Серебро, а также заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

РБК направил запрос в ФТС. РБК обратился за комментарием к официальному представителю СКР Светлане Петренко.