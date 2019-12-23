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Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете
На производство молодежного контента в рунете впервые выделено 3 млрд руб. на 2020 год, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Площадкой проведения конкурса станет Институт развития интернета

На поддержку отечественных компаний, которые создают контент в интернете, государство в 2020 году впервые выделит из бюджета 3 млрд руб. Об этом на мероприятии, организованном Институтом развития интернета (ИРИ), рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК. На мероприятии была презентована концепция конкурсного формата поддержки создания и распространения контента для молодежной аудитории в сети Интернет.

«На поддержку креативных людей, создающих контент в интернете, у нас впервые заложено довольно значимое бюджетное финансирование. Значимое по сравнение с тем, что был ноль, но, наверное, не совсем значимое по сравнению с тем, что необходимо, для того чтобы поддерживать эту среду. Но 3 млрд руб. на следующий год бюджетом, который был утвержден Госдумой, заложены на поддержку контента в интернете», — заявил представитель Кремля.

Деньги будут выделяться по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и ПО. В качестве тематических линий были названы «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй». Оценка эффективности субсидирования будет оцениваться по качеству проектов, а также их охвату и реакции аудитории. Площадкой проведения конкурса станет Институт развития интернета (ИРИ), созданный в 2015 году по инициативе администрации президента России. Подача заявок будет проходить на сайте ИРИ.РФ с 20 января 2020 года. Вторая и третья волна конкурсного отбора проектов намечена на апрель и октябрь будущего года. После приема заявок пройдет экспертиза и отбор путем открытых питчингов.

«Это не государственный заказ на производство контента в интернете, где те или иные чиновники определяют, чего они хотят и раздают соответствующие заказы. Рассчитываем, что эта поддержка будет направлена в том числе на развитие проектов лидеров рынка. Одна из целей государства здесь — поддерживать отечественных игроков, создавать для них условия для конкурентоспособности», — сказал Кириенко.

Он также пояснил, что при принятии решения о субсидировании проектов в интернете власти опирались на опыт Фонда кино (ФК) и Фонда президентских грантов, в которых существуют наблюдательный и экспертные советы, отвечающие за принятие и утверждение заявок. «Такая форма бюджетной поддержки, когда государство не выдает заказ, а софинансирует проекты путем экспертной оценки, часто оказывается дополнительным стимулом, которого не хватает творческим командам», — добавил Кириенко.

В ноябре источник, близкий к администрации президента, рассказал РБК, что на создание в интернете контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи, государство на ближайшие три года может выделить 2,4 млрд руб. Эта сумма заложена в проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов. При этом деньги из бюджета будут выделяться на производство только социально значимого контента, а о политическом контенте речи не идет, уточнял РБК собеседник, близкий к Кремлю. Размещаться этот контент предположительно будет в Instagram, «ВКонтакте», Facebook, TikTok, «Одноклассниках» и YouTube.

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, в наблюдательный совет конкурса, который возглавит Кириенко, могут войти режиссер Тимур Бекмамбетов, музыкант Сергей Шнуров, писатель Александр Цыпкин, глава студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, глава Rambler Group Рафаэль Абрамян и председатель правления «Газпром-Медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко. На сегодняшний презентации стало известно, то в состав набсовета войдет видеоблогер и автор канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров (5,37 млн подписчиков в видеохостинге YouTube).

Авторы: Ирина Парфентьева, Кристина Астафурова
Теги: ИРИ, Сергей Кириенко, интернет
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