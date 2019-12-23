Кириенко назвал объем финансирования для молодежного контента в интернете

На производство молодежного контента в рунете впервые выделено 3 млрд руб. на 2020 год, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Площадкой проведения конкурса станет Институт развития интернета

На поддержку отечественных компаний, которые создают контент в интернете, государство в 2020 году впервые выделит из бюджета 3 млрд руб. Об этом на мероприятии, организованном Институтом развития интернета (ИРИ), рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент РБК. На мероприятии была презентована концепция конкурсного формата поддержки создания и распространения контента для молодежной аудитории в сети Интернет.

«На поддержку креативных людей, создающих контент в интернете, у нас впервые заложено довольно значимое бюджетное финансирование. Значимое по сравнение с тем, что был ноль, но, наверное, не совсем значимое по сравнению с тем, что необходимо, для того чтобы поддерживать эту среду. Но 3 млрд руб. на следующий год бюджетом, который был утвержден Госдумой, заложены на поддержку контента в интернете», — заявил представитель Кремля.

Деньги будут выделяться по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и ПО. В качестве тематических линий были названы «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй». Оценка эффективности субсидирования будет оцениваться по качеству проектов, а также их охвату и реакции аудитории. Площадкой проведения конкурса станет Институт развития интернета (ИРИ), созданный в 2015 году по инициативе администрации президента России. Подача заявок будет проходить на сайте ИРИ.РФ с 20 января 2020 года. Вторая и третья волна конкурсного отбора проектов намечена на апрель и октябрь будущего года. После приема заявок пройдет экспертиза и отбор путем открытых питчингов.

«Это не государственный заказ на производство контента в интернете, где те или иные чиновники определяют, чего они хотят и раздают соответствующие заказы. Рассчитываем, что эта поддержка будет направлена в том числе на развитие проектов лидеров рынка. Одна из целей государства здесь — поддерживать отечественных игроков, создавать для них условия для конкурентоспособности», — сказал Кириенко.

Он также пояснил, что при принятии решения о субсидировании проектов в интернете власти опирались на опыт Фонда кино (ФК) и Фонда президентских грантов, в которых существуют наблюдательный и экспертные советы, отвечающие за принятие и утверждение заявок. «Такая форма бюджетной поддержки, когда государство не выдает заказ, а софинансирует проекты путем экспертной оценки, часто оказывается дополнительным стимулом, которого не хватает творческим командам», — добавил Кириенко.