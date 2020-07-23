Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Прорыв на переговорах по Донбассу, суточный рекорд по количеству зараженных в Бразилии, на Украине задержали подозреваемого в убийстве Захарченко, Трамп допустил закрытие дипмиссий Китая в США; главные новости — в обзоре РБК

Участники переговоров по Донбассу заявили о прорыве

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе стало «прорывом» в минском процессе. Об этом заявили в офисе президента Украины. Успех переговоров признали и в МИДе самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Стороны договорились о соблюдении режима прекращения огня с 27 июля до полного урегулирования конфликта. В Киеве надеются, что это станет базой для проведения выборов в Донбассе. Кроме того, Украина передала списки пленных для обмена и ждет от ДНР аналогичного шага в ближайшее время.

Как заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, «после почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня». Успех переговоров он объяснил «твердой позицией» замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.

В мае Грызлов заявлял, что Киев под разными предлогами срывает переговоры. В июле Козак говорил, что надежды на конструктивный диалог с Украиной «стремительно рассеиваются» из-за политических разногласий внутри этой страны.



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По данным Минздрава Бразилии, за минувшие сутки коронавирусом в стране заразились почти 68 тыс. человек, что стало абсолютным максимумом. Предыдущий рекорд в Бразилии был зафиксирован 19 июня — 55 тыс. зараженных.