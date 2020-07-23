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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Прорыв на переговорах по Донбассу, суточный рекорд по количеству зараженных в Бразилии, на Украине задержали подозреваемого в убийстве Захарченко, Трамп допустил закрытие дипмиссий Китая в США; главные новости — в обзоре РБК

Участники переговоров по Донбассу заявили о прорыве

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе стало «прорывом» в минском процессе. Об этом заявили в офисе президента Украины. Успех переговоров признали и в МИДе самопровозглашенной Донецкой народной республики.

  • Стороны договорились о соблюдении режима прекращения огня с 27 июля до полного урегулирования конфликта. В Киеве надеются, что это станет базой для проведения выборов в Донбассе. Кроме того, Украина передала списки пленных для обмена и ждет от ДНР аналогичного шага в ближайшее время.
  • Как заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, «после почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня». Успех переговоров он объяснил «твердой позицией» замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.
  • В мае Грызлов заявлял, что Киев под разными предлогами срывает переговоры. В июле Козак говорил, что надежды на конструктивный диалог с Украиной «стремительно рассеиваются» из-за политических разногласий внутри этой страны.


В Бразилии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19

По данным Минздрава Бразилии, за минувшие сутки коронавирусом в стране заразились почти 68 тыс. человек, что стало абсолютным максимумом. Предыдущий рекорд в Бразилии был зафиксирован 19 июня — 55 тыс. зараженных.

  • Полностью выздоровели более 1,5 млн человек, остаются активными носителями вируса 612 тыс.
  • За сутки в Бразилии скончались 1284 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов приблизилось к отметке 83 тыс.
  • По числу летальных исходов и количеству заразившихся Бразилия занимает второе место в мире, уступая лишь США.

СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

Бывший главы ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка. В ДНР считают, что к этому причастен агент украинских спецслужб Андрей Байдала. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о его задержании.

  • Как передает УНН, в пресс-центре ведомства уточнили, что мужчину задержали за незаконное обращение с оружием. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
  • В мае прошлого года нынешний глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Захарченко. Но конкретных фамилий он называть не стал.
  • Через месяц СМИ узнали имена этих людей. Среди них был и Андрей Байдала по кличке Швед. Вместе с ним в качестве организаторов убийства Захарченко упоминался помощник начальника пятого отдела СБУ Сергей Моторин, сотрудники Владислав Долговяз и Андрей Мушта.


Трамп пригрозил закрыть дипмиссии Китая вслед за консульством в Хьюстоне

Накануне американская администрация потребовала от Китая закрыть дипмиссию в Хьюстоне. Вслед за ней в США могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии, допустил американский президент Дональд Трамп.

  • «Что касается закрытия дополнительных дипмиссий, то это всегда возможно», — сказал он. На территории США сейчас продолжают работать китайские дипмиссии в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.
  • 21 июля американские власти дали Пекину 72 часа, чтобы закрыть дипмиссию в Хьюстоне. После этого появились данные о том, что сотрудники консульства начали сжигать документы. Трамп назвал эту информацию правдивой. «Хотел бы я знать, в чем там дело», — добавил он.
  • В Пекине действия Вашингтоне назвали «односторонней политической провокацией» и пригрозили принять необходимые контрмеры. Источник Reuters сообщил, что Китай может закрыть консульство США в Ухане.
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