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Пандемия коронавируса ,  
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В Бразилии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19

Предыдущий рекорд был установлен 19 июня; тогда в стране за сутки заразились почти 55 тыс. человек. Новый рекорд превзошел предыдущий на более чем 13 тыс.
Фото: Eraldo Peres / AP
Фото: Eraldo Peres / AP

В Бразилии за сутки коронавирусом COVID-19 заразилось рекордное число людей. По данным Минздрава, за последние 24 часа в стране заболели 67 860 человек.

Этот показатель стал самым высоким с начала пандемии в стране. Предыдущий рекорд был установлен 19 июня, когда в Бразилии коронавирусом заразились 54 771 жителей.

Наибольшее число случаев инфицирования (16 777) за последние 24 часа было выявлено в штате Сан-Паулу, который является эпицентром пандемии в Бразилии. За последние семь дней здесь в среднем ежедневно сдавали положительные тесты на коронавирус 6,6 тыс. человек.

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За последние сутки в стране скончались 1284 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло отметки 82 771. Полностью выздоровели более 1,5 млн человек, 612 605 являются активными носителями вируса. Как сообщает Минздрав, на 100 тыс. населения страны приходится 1 060 инфицированных и 39 смертей.

Несмотря на обновление суточного рекорда по числу заразившихся, по итогам прошлой недели в Бразилии впервые с начала пандемии зафиксировали снижение числа новых случаев заболевания COVID-19. При этом среднее количество смертей из-за коронавируса продолжает оставаться на высоком уровне — последние два месяца этот показатель находится на отметке 1 тыс. человек в день и более.

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Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был зафиксирован в конце февраля. По данным американского университета Джонса Хопкинса, латиноамериканская страна является одним из лидеров по числу заразившихся и умерших от COVID-19. По числу летальных исходов (81,5 тыс.) Бразилия занимает второе место в мире, уступая лишь США (143 тыс.). По числу заразившихся также находится на второй позиции (2,1 млн) вслед за Соединенными Штатами (3,9 млн).

Автор: Михаил Юшков
Теги: Бразилия, коронавирус
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