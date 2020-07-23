В Бразилии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19

Предыдущий рекорд был установлен 19 июня; тогда в стране за сутки заразились почти 55 тыс. человек. Новый рекорд превзошел предыдущий на более чем 13 тыс.

Фото: Eraldo Peres / AP

В Бразилии за сутки коронавирусом COVID-19 заразилось рекордное число людей. По данным Минздрава, за последние 24 часа в стране заболели 67 860 человек.

Этот показатель стал самым высоким с начала пандемии в стране. Предыдущий рекорд был установлен 19 июня, когда в Бразилии коронавирусом заразились 54 771 жителей.

Наибольшее число случаев инфицирования (16 777) за последние 24 часа было выявлено в штате Сан-Паулу, который является эпицентром пандемии в Бразилии. За последние семь дней здесь в среднем ежедневно сдавали положительные тесты на коронавирус 6,6 тыс. человек.

За последние сутки в стране скончались 1284 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло отметки 82 771. Полностью выздоровели более 1,5 млн человек, 612 605 являются активными носителями вируса. Как сообщает Минздрав, на 100 тыс. населения страны приходится 1 060 инфицированных и 39 смертей.