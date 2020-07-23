Трамп пригрозил закрыть дипмиссии Китая вслед за консульством в Хьюстоне

Президент США обратил внимание на информацию о том, что сотрудники китайского консульства в Хьюстоне начали сжигать документы после получения предписания о прекращении работы. «Хотел бы я знать, в чем там дело», — сказал он

Китайское консульство в Хьюстоне (Фото: John Mone / AP)

В США вслед за консульством КНР в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.

«Что касается закрытия дополнительных дипмиссий, то это всегда возможно, — сказал он. — Обратите внимание на то, что происходит. Мы думали, что в закрытом нами консульстве был пожар. <...> И я предполагаю, что они (сотрудники дипмиссии) жгли документы и бумаги. Хотел бы я знать, в чем там дело», — сказал Трамп.

Так Трамп прокомментировал информацию о том, что сотрудники китайского консульства в Хьюстоне после получения предписания от властей США о прекращении работы миссии начали сжигать документы.

Американская администрация потребовала от Китая закрыть дипмиссию в Хьюстоне во вторник, 21 июля. На это американские власти дали Пекину 72 часа. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя эти требования, назвал их «односторонней политической провокацией». «Это грубое нарушение международного права и основных норм, регулирующих международные отношения, серьезное нарушение соответствующих положений американо-китайского договора о консульских отношениях и преднамеренная попытка подорвать отношения Китая и США», — подчеркнул он.