Что случилось за день. Главные новости РБК

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Ефремов отказался от своих адвокатов

Актер Михаил Ефремов на заседании суда сообщил, что намерен поменять своих адвокатов. От услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской он отказывается, они останутся только в качестве консультантов.

«Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката [Эльмана] Пашаева — и эти улыбочки от [адвоката потерпевших Александра] Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее», — объяснил свои намерения Ефремов.

Его адвокат Елизавета Шаргородская заявила, что, «по мнению Михаила Олеговича, наблюдающего за ходом судебного заседания, — мы просто раздражаем судью, ведь во всех наших ходатайствах было отказано судом». Она, в частности, привела в пример отказ суда провести биологическую экспертизу подушек безопасности, хотя, по ее словам, «данная экспертиза — прямое доказательство либо невиновности Ефремова, либо его вины».

После того как Ефремов отказался от своих адвокатов, Пресненский суд Москвы в связи с необходимостью поиска нового защитника перенес слушания по делу о ДТП с участием актера на 24 августа. На вопрос судьи к обвиняемому, нужна ли ему помощь с поиском новых представителей защиты, тот ответил отрицательно. Кто именно станет новым адвокатом, Ефремов не уточнил, однако не исключил, что это могут быть его знакомые защитники. «У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю», — сказал он. Адвокат Генри Резник заявил РБК, что рассмотрит предложение актера Михаила Ефремова стать его защитником, если оно поступит.

Врачи разрешили отвезти Навального в Германию

Навального разрешили вывезти в Германию на лечение под ответственность его жены. Специалисты МВД также установили, какое химическое вещество находилось в смывах с кожи, волос и одежды оппозиционера. Однако оно оказалось не высокотоксичным, поэтому споры по поводу диагноза продолжаются.