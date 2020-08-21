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Что случилось за день. Главные новости РБК

Ефремов отказался от адвокатов, Навального разрешили вывезти лечить за границу, Турция обнаружила крупное газовое месторождение, в Башкирии будут искать компромисс по горе Куштау. Главные новости — в обзоре РБК

Ефремов отказался от своих адвокатов

Актер Михаил Ефремов на заседании суда сообщил, что намерен поменять своих адвокатов. От услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской он отказывается, они останутся только в качестве консультантов.

  • «Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката [Эльмана] Пашаева — и эти улыбочки от [адвоката потерпевших Александра] Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее», — объяснил свои намерения Ефремов.
  • Его адвокат Елизавета Шаргородская заявила, что, «по мнению Михаила Олеговича, наблюдающего за ходом судебного заседания, — мы просто раздражаем судью, ведь во всех наших ходатайствах было отказано судом». Она, в частности, привела в пример отказ суда провести биологическую экспертизу подушек безопасности, хотя, по ее словам, «данная экспертиза — прямое доказательство либо невиновности Ефремова, либо его вины».
  • После того как Ефремов отказался от своих адвокатов, Пресненский суд Москвы в связи с необходимостью поиска нового защитника перенес слушания по делу о ДТП с участием актера на 24 августа. На вопрос судьи к обвиняемому, нужна ли ему помощь с поиском новых представителей защиты, тот ответил отрицательно. Кто именно станет новым адвокатом, Ефремов не уточнил, однако не исключил, что это могут быть его знакомые защитники. «У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю», — сказал он. Адвокат Генри Резник заявил РБК, что рассмотрит предложение актера Михаила Ефремова стать его защитником, если оно поступит.

Врачи разрешили отвезти Навального в Германию

Навального разрешили вывезти в Германию на лечение под ответственность его жены. Специалисты МВД также установили, какое химическое вещество находилось в смывах с кожи, волос и одежды оппозиционера. Однако оно оказалось не высокотоксичным, поэтому споры по поводу диагноза продолжаются.

  • Подготовка Алексея Навального к транспортировке займет несколько часов, после этого его доставят на самолет, который вывезет его в европейскую клинику. Самолет, который прилетел за Навальным, ждет вывоза с утра 21 августа. Непосредственной угрозы жизни политика сейчас нет, сообщили врачи.
  • Специалисты МВД в смывах с кожи, волос и одежды Навального нашли промышленное химическое вещество «2-этилгексил дифенил фосфат». В МВД не исключили, что оно могло попасть на Навального через пластиковый стаканчик. Профессор Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова Александр Каплун рассказал РБК, что это вещество добавляют, чтобы уменьшить горючесть пластика, дерева и других материалов, оно третьей степени опасности, то есть не очень токсичное. К тому же оно «не дает таких симптомов, как острая боль».
  • Пока врачи не назвали точного диагноза Алексея Навального. По словам главврача больницы, где лежит политик, Александра Мураховского, резкое ухудшение самочувствия Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ. Однако лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева считает, что нарушение обмена веществ — это не диагноз, а состояние, которое может быть при огромном количестве заболеваний. Она высказала гипотезу, что «выжидают три дня, чтобы не осталось следов яда в организме и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество».

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Эрдоган пообещал начать экспорт газа

По словам президента Турции, начать добычу газа на вновь найденном месторождении в Черном море планируется не позднее 2023 года, что позволит стране радикально решить свои проблемы с дефицитом энергии.

  • На шельфе Черного моря найдено крупнейшее в регионе месторождение природного газа, запасы которого оцениваются в 320 млрд куб. м, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, освоение месторождения позволит начать новую эпоху в истории страны и радикально решить проблему дефицита энергии, а в перспективе сделает Турцию экспортером газа.
  • По словам президента Турции, начать добычу газа на вновь найденном месторождении планируется не позднее 2023 года. При этом Эрдоган отметил, что оно является лишь первой находкой и поиски новых будут продолжены, причем не только в Черном, но и в Средиземном море.
  • Турция является одним из крупнейших покупателей российского газа. В 2019 году в Турцию «Газпромом» было поставлено 15,51 млрд куб. м, что больше, чем в любую другую страну Европы, кроме Германии (53,5 млрд) и Италии (22,1 млрд). В январе начались поставки газа в Турцию по газопроводу «Турецкий поток», проектная мощность которого составляет 31,5 млрд куб. м в год. Потребление газа в Турции почти полностью обеспечивается импортом, в 2019 году его объем составил 45,2 млрд куб. м газа, из которых на долю России пришлось 33,6%.

Глава Башкирии выдвинул ультиматум по горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с активистами, которые защищают гору Куштау, поручил сформировать координационное совещание с участием представителей Башкирской содовой компании, правительства Башкирии и активистов. Они должны прийти к компромиссу до 4 сентября.

  • «История с Куштау дестабилизирует обстановку в республике и мешает работе. Я даю две недели на создание координационного совета, обсуждение и нахождение решения. Это 4 сентября. Если не будет решения, я направляю документы, они уже готовы, на придание Куштау статуса особо охраняемой территории», — цитирует Хабирова ТАСС.
  • Протесты у горы Куштау начались в августе, когда Башкирская содовая компания стала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки и разрабатывать месторождения известняка, из которого состоит гора, для производства соды. Протесты вылились в столкновения, активисты не пускали на гору тяжелую технику.
  • Хабиров заявил 16 августа, что работы на горе будут остановлены до тех пор, пока не найдется компромисс между БКС и экологическими активистами со всей республики. На следующий день он признал, что столкновения на горе Куштау стали следствием «недоработки» республиканских властей. В то же время он сообщил, что нападения на сотрудников органов внутренних дел будут «предметом серьезного уголовного разбирательства».
Автор: Сергей Саркисян
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