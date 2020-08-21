Эрдоган пообещал начать экспорт газа после находки нового месторождения

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: AP)

На шельфе Черного моря найдено крупнейшее в регионе месторождение природного газа, запасы которого оцениваются в 320 млрд куб. м, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, освоение этого месторождения позволит начать новую эпоху в истории страны и радикально решить проблему дефицита энергии, а перспективе сделает Турцию экспортером газа.

«Всевышний открыл для нас дверь к богатству в самом необычным месте. Завтра такие же двери откроются для нас в других местах <...> Мы полны решимости радикально решить энергетические проблемы нашей страны. Мы не можем останавливаться и отдыхать, пока не станем чистым экспортером энергии», — заявил Эрдоган, выступая во дворце Долмабахче в Стамбуле (цитата по Anadolu).

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