Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Консилиум врачей признал невозможным перевезти Навального из Омска, российская вакцина против COVID-19 для Мексики, как «Ашан» борется с коррупцией, в России стартовал туристический кешбэк. Главные новости — в обзоре РБК

Навального признали нетранспортабельным

Консилиум врачей, в состав которого вошли прибывшие в Омск московские специалисты, оценил состояние политика Алексея Навального как нестабильное, он нетранспортабелен. Запрет на перевозку больного «означает прямую угрозу его жизни», заявила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — прокомментировала Ярмыш в Twitter. По ее словам, жизнь Навального «сейчас зависит от того, что главный врач реанимации отказался «брать на себя ответственность».

«Просто так перевезти его мы не можем. Для этого был создан консилиум врачей, приехали специалисты из Москвы, которые его осматривают. И после осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет», — сказал представитель минздрава Омской области. В Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Навального прибыли анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И.Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко.

О готовности принять Навального заявила берлинская клиника Charité. Bild со ссылкой на правозащитника Джейка Бизилджа сообщила, что за Навальным уже вылетел самолет основателя организации Cinema for Peace Foundation. «Самолет уже в воздухе, у нас с 0:35 (1:35 мск — РБК.) есть все необходимые российские документы, и мы надеемся, что завтра утром Алексея можно будет перевезти, чтобы мы могли доставить его прямо в Берлин», — сказал изданию Бизилдж. Таким же образом, напоминает Reuters, в 2018 году в берлинскую клинику был доставлен участник арт-группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов с отравлением.

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил в интервью Fox News, что, если версия об отравлении оппозиционного российского политика подтвердится, это может повлиять на отношения Вашингтона и Москвы. Сам президент Дональд Трамп ранее сообщил, что после сообщений о возможном отравлении Навального в Белом доме внимательно следят за ситуацией.

Вакцину против COVID-19 везут в Мексику

По словам главы мексиканского МИДа, страна получит 2 тыс. доз вакцины «Спутник V». Третий этап клинических испытаний препарата начнется в сентябре.