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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Консилиум врачей признал невозможным перевезти Навального из Омска, российская вакцина против COVID-19 для Мексики, как «Ашан» борется с коррупцией, в России стартовал туристический кешбэк. Главные новости — в обзоре РБК

Навального признали нетранспортабельным

Консилиум врачей, в состав которого вошли прибывшие в Омск московские специалисты, оценил состояние политика Алексея Навального как нестабильное, он нетранспортабелен. Запрет на перевозку больного «означает прямую угрозу его жизни», заявила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

  • «Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — прокомментировала Ярмыш в Twitter. По ее словам, жизнь Навального «сейчас зависит от того, что главный врач реанимации отказался «брать на себя ответственность».
  • «Просто так перевезти его мы не можем. Для этого был создан консилиум врачей, приехали специалисты из Москвы, которые его осматривают. И после осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет», — сказал представитель минздрава Омской области. В Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Навального прибыли анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И.Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко.
  • О готовности принять Навального заявила берлинская клиника Charité. Bild со ссылкой на правозащитника Джейка Бизилджа сообщила, что за Навальным уже вылетел самолет основателя организации Cinema for Peace Foundation. «Самолет уже в воздухе, у нас с 0:35 (1:35 мск — РБК.) есть все необходимые российские документы, и мы надеемся, что завтра утром Алексея можно будет перевезти, чтобы мы могли доставить его прямо в Берлин», — сказал изданию Бизилдж. Таким же образом, напоминает Reuters, в 2018 году в берлинскую клинику был доставлен участник арт-группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов с отравлением.
  • Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил в интервью Fox News, что, если версия об отравлении оппозиционного российского политика подтвердится, это может повлиять на отношения Вашингтона и Москвы. Сам президент Дональд Трамп ранее сообщил, что после сообщений о возможном отравлении Навального в Белом доме внимательно следят за ситуацией.

Вакцину против COVID-19 везут в Мексику

По словам главы мексиканского МИДа, страна получит 2 тыс. доз вакцины «Спутник V». Третий этап клинических испытаний препарата начнется в сентябре.

  • Министр иностранных дел Марсело Эбрард сообщил газете El Universal, что Россия направит в Мексику до 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Он отметил, что препарат поступит в латиноамериканскую страну в сентябре, и назвал это «очень хорошей новостью».
  • Как заявил ТАСС пресс-секретарь российского диппредставительства Евгений Ненашкин, власти Мексики хотят общаться непосредственно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), чтобы обсуждать вакцину «Спутник V». 17 августа президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что обсуждал вопрос приобретения препарата с российским лидером Владимиром Путиным.
  • Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в Мексике подтверждено 537 тыс. случаев заражения COVID-19, она находится на седьмом в мире месте по этому показателю. В стране умерли 58,4 тыс. заболевших.

«Ашан» уволил десятки сотрудников за коррупцию

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После выявления коррупционных случаев в российском «Ашане» его новый глава Йоханнес Толай создал специальный комитет, контролирующий деятельность компании и сотрудников. С начала года были уволены десятки специалистов.

  • В интервью РБК Толай рассказал, что в январе этого года был организован комитет по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству. По словам главы российского подразделения сети, с начала работы комитета в компании уже уволены десятки сотрудников, которые утратили доверие, не соблюдали должностные инструкции и, по мнению комитета, были близки к коррупции.
  • В марте стало известно, что французский продовольственный ретейлер «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80–100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании. Эти данные привел бывший директор по проектам российского «Ашана» Алексей Жарков. По приглашению экс-гендиректора ретейлера Франсуа Реми (занимал этот пост с июля 2017 по ноябрь 2019 года) Жарков занимался расследованиями закупок компании с середины 2018-го.
  • В августе прошлого года на Жаркова было совершено нападение, которое, по данным адвоката бывшего топ-менеджера — управляющего партнера адвокатского бюро «Авекс Юст» Игоря Бушманова, следствие связывает с его деятельностью в компании. По сведениям защитника, следствие установило круг лиц, кому могла мешать деятельность Жаркова: это как сотрудники сети «Ашан», так и граждане Франции, имеющие отношение к деятельности компании. Толай сообщил, что не знает подробностей инцидента, однако, по его данным, сейчас никто из сотрудников компании не находится в статусе свидетеля или подозреваемого в связи с этим делом.
     

В России заработал туристический кешбэк

Сегодня в России стартовала программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.

  • Чтобы получить право на выплату кешбэка, нужно до 28 августа зайти на сайт «Мирпутешествий.рф», выбрать предложение участвующего в программе туроператора или гостиницы и оплатить картой «Мир» турпакет, круиз на речном судне, железнодорожный тур или проживание в отеле. При этом в гостинице нужно провести не менее четырех ночей, а в поездке — не менее пяти. При соблюдении данных условий в качестве кешбэка на ту же карту «Мир» в течение пяти рабочих дней потратившим от 25 тыс. до 49,999 тыс. руб. вернут 5 тыс. руб., от 50 тыс. до 74,999 тыс. руб. — 10 тыс. руб., более 75 тыс. руб. — 15 тыс. руб.
  • Дополнительным условием для получения кешбэка служит соблюдение правил сроков путешествий. В большинство регионов России можно поехать в любое время с 21 августа по 20 декабря (и вернуться не позднее 31 декабря), однако для наиболее востребованных туристами направлений кешбэк получат только те, кто приедет туда после 1 октября. К таким регионам отнесены Краснодарский край, Крым, Севастополь, Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область.
  • На выплату кешбэка правительством выделено 15 млрд руб. Согласно прогнозу Высшей школы экономики, эта мера позволит привлечь в туристическую сферу не менее 103,75 млрд руб., которые потратят сами россияне.
Автор: Сергей Саркисян
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