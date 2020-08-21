Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Навального признали нетранспортабельным
Консилиум врачей, в состав которого вошли прибывшие в Омск московские специалисты, оценил состояние политика Алексея Навального как нестабильное, он нетранспортабелен. Запрет на перевозку больного «означает прямую угрозу его жизни», заявила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
- «Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — прокомментировала Ярмыш в Twitter. По ее словам, жизнь Навального «сейчас зависит от того, что главный врач реанимации отказался «брать на себя ответственность».
- «Просто так перевезти его мы не можем. Для этого был создан консилиум врачей, приехали специалисты из Москвы, которые его осматривают. И после осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет», — сказал представитель минздрава Омской области. В Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких Навального прибыли анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И.Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко.
- О готовности принять Навального заявила берлинская клиника Charité. Bild со ссылкой на правозащитника Джейка Бизилджа сообщила, что за Навальным уже вылетел самолет основателя организации Cinema for Peace Foundation. «Самолет уже в воздухе, у нас с 0:35 (1:35 мск — РБК.) есть все необходимые российские документы, и мы надеемся, что завтра утром Алексея можно будет перевезти, чтобы мы могли доставить его прямо в Берлин», — сказал изданию Бизилдж. Таким же образом, напоминает Reuters, в 2018 году в берлинскую клинику был доставлен участник арт-группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов с отравлением.
- Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил в интервью Fox News, что, если версия об отравлении оппозиционного российского политика подтвердится, это может повлиять на отношения Вашингтона и Москвы. Сам президент Дональд Трамп ранее сообщил, что после сообщений о возможном отравлении Навального в Белом доме внимательно следят за ситуацией.
Вакцину против COVID-19 везут в Мексику
По словам главы мексиканского МИДа, страна получит 2 тыс. доз вакцины «Спутник V». Третий этап клинических испытаний препарата начнется в сентябре.