Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании

Что показал аудит в «Ашане»

Юрист обнаружил ряд нарушений в отношениях с поставщиками со стороны менеджмента «Ашана». В частности, коррупционные схемы были выявлены для примерно половины из сотни крупнейших поставщиков СТМ. Это компании с годовым оборотом более 300 млн руб., говорит Жарков.

Сотрудники практиковали входные бонусы (плата за то, чтобы встать на полку ретейлера) в среднем 3–7 млн руб. Они выплачивались за расширение географии сбыта, необоснованное повышение стоимости продукции, при проведении тендеров на закупку сезонных продуктов.

практиковали входные бонусы (плата за то, чтобы встать на полку ретейлера) в среднем 3–7 млн руб. Они выплачивались за расширение географии сбыта, необоснованное повышение стоимости продукции, при проведении тендеров на закупку сезонных продуктов. Были зафиксированы утечки информации, которые позволяли компаниям побеждать в сговоре с сотрудниками ретейлера: они получали преимущество, снижая цену буквально на несколько копеек, рассказывает Жарков.

Практиковались также ретробонусы свыше 5%, что запрещено законом «О торговле». В этих схемах участвовали закупщики, категорийные менеджеры, директора подразделений компании и другие сотрудники.

Информация о действиях сотрудников направлялась в службу безопасности ретейлера и головной офис во Франции. Жарков внес ряд изменений в подход компании к работе с поставщиками. Он предложил расширить поставки региональных поставщиков, внедрил более длинную цепочку принятия решений по обоснованию повышения стоимости продуктов и механизм временных повышений стоимости продукции, прозрачную систему переговоров.

«В колбасных закупках я обнаружил ряд поставщиков, чьи продажи были в минусе, и не получил ответа, почему они находятся на полке. Часто потребитель может думать, что, покупая дорогой продукт, он платит за качество; но на самом деле это не всегда так, в цену зашиты разные формы платежей», — рассказывает Жарков. В результате его деятельность породила недовольство сотрудников компании — ведь большинство принятых мер лишало их вознаграждения. Жарков стал получать угрозы жизни и здоровью.

Имена сотрудников и названия компаний, участвовавших в этих схемах, юрист не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия. В августе 2019 года на него было совершено нападение, которое, по словам адвоката Жаркова — управляющего партнера адвокатского бюро «Авекс Юст» Игоря Бушманова, следствие связывает с его деятельностью в компании.

«Ашан» в России На конец 2019 года российский «Ашан» управлял 278 точками, в том числе 63 гипермаркетами и 215 супермаркетами, говорится в отчетности компании Auchan Retail за прошлый год. Традиционно материнская компания не раскрывает операционных показателей на отдельных рынках. Однако в своем отчете она указала, что выручка на российском рынке вновь показала снижение. В целом же выручка холдинга за 2019 год снизилась на 1,4%, до €45,8 млрд. В последние четыре года «Ашан» постепенно терял свою долю на российском рынке: если в 2016 году она, по данным компании «InfoLine-Аналитика», составляла 2,9%, то по итогам 2018-го снизилась до 1,9%. Выручка операционной компании ООО «Ашан» (принадлежит Auchan Retail) в 2018 году в сравнении с 2017-м (более свежих данных нет) снизилась на 8%, до 270,6 млрд руб., а чистая прибыль — на 29,7%, до 2,6 млрд руб. Auchan Retail входит в Auchan Holding, принадлежащую на 95% семье Мюлье. (5% акций — у менеджмента и сотрудников компании).

Что произошло с Жарковым

Утром 13 августа 2019 года возле центрального офиса закупок российского «Ашана» в Мытищах на директора по проектам «Ашана» в России Алексея Жаркова напали двое, скрывших лица мотошлемами. Ему нанесли многочисленные сильные удары по голове предметом продолговатой формы, предположительно металлическим прутом, сообщил Бушманов.

Жарков впоследствии проходил лечение в нескольких московских больницах и сейчас продолжает восстановление. «Ашан» не стал возобновлять с ним контракт, истекший в октябре, а в начале ноября 2019-го сменил генерального директора: вместо покинувшего компанию Франсуа Реми был назначен выходец из немецкого ретейлера Globus и X5 Retail Group Йоханнес Толлай.

Как сообщил Бушманов, из кабинета его подопечного за время болезни исчезли все документы, связанные с работой.

В «Ашане» РБК сообщили, что дирекция группы продолжала расследования, в результате которых выяснилось, что новые действия, предпринятые в России, оказались недостаточными. Решение не продлевать контракт с Жарковым было принято «в связи со сложностью задачи, поставленной перед командой». Компания провела несколько отставок среди менеджмента, был снят с должности генеральный директор. Однако в ней отметили, что это управленческое решение и не имеет ничего общего с обнаруженными фактами, подчеркнул Пьер Бюхшеншютц.

«Некоторые факты позволяют предположить, что «Ашан Ритейл» мог столкнуться в России с коррупционными действиями. Однако на данном этапе у нас недостаточно доказательств, которые позволили бы привлечь к ответственности физических лиц», — приводит его слова пресс-служба.

В связи с избиением Жаркова следственными органами МВД было возбуждено уголовное дело. В декабре 2019 года действия нападавших на него были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По ходатайству Бушманова дело было принято в производство управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. РБК располагает документом, подтверждающим возбуждение и передачу уголовного дела в ГСУ СК России по Московской области.

По сведениям Бушманова, следствие уже установило круг лиц, которым могла мешать деятельность Жаркова: это как сотрудники сети «Ашан», так и граждане Франции, имеющие отношение к деятельности компании.

Как утверждают в Auchan, «полиция, расследующая это дело, до сих пор не имеет никаких доказательств, которые позволили бы связать нападение [на Жаркова] с его работой в «Ашане» в России или любыми другими личными делами».

РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.