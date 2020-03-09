Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании

Что показал аудит в «Ашане»
Юрист обнаружил ряд нарушений в отношениях с поставщиками со стороны менеджмента «Ашана». В частности, коррупционные схемы были выявлены для примерно половины из сотни крупнейших поставщиков СТМ. Это компании с годовым оборотом более 300 млн руб., говорит Жарков.
- Сотрудники практиковали входные бонусы (плата за то, чтобы встать на полку ретейлера) в среднем 3–7 млн руб. Они выплачивались за расширение географии сбыта, необоснованное повышение стоимости продукции, при проведении тендеров на закупку сезонных продуктов.
- Были зафиксированы утечки информации, которые позволяли компаниям побеждать в сговоре с сотрудниками ретейлера: они получали преимущество, снижая цену буквально на несколько копеек, рассказывает Жарков.
- Практиковались также ретробонусы свыше 5%, что запрещено законом «О торговле». В этих схемах участвовали закупщики, категорийные менеджеры, директора подразделений компании и другие сотрудники.
Информация о действиях сотрудников направлялась в службу безопасности ретейлера и головной офис во Франции. Жарков внес ряд изменений в подход компании к работе с поставщиками. Он предложил расширить поставки региональных поставщиков, внедрил более длинную цепочку принятия решений по обоснованию повышения стоимости продуктов и механизм временных повышений стоимости продукции, прозрачную систему переговоров.
«В колбасных закупках я обнаружил ряд поставщиков, чьи продажи были в минусе, и не получил ответа, почему они находятся на полке. Часто потребитель может думать, что, покупая дорогой продукт, он платит за качество; но на самом деле это не всегда так, в цену зашиты разные формы платежей», — рассказывает Жарков. В результате его деятельность породила недовольство сотрудников компании — ведь большинство принятых мер лишало их вознаграждения. Жарков стал получать угрозы жизни и здоровью.
Имена сотрудников и названия компаний, участвовавших в этих схемах, юрист не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия. В августе 2019 года на него было совершено нападение, которое, по словам адвоката Жаркова — управляющего партнера адвокатского бюро «Авекс Юст» Игоря Бушманова, следствие связывает с его деятельностью в компании.
На конец 2019 года российский «Ашан» управлял 278 точками, в том числе 63 гипермаркетами и 215 супермаркетами, говорится в отчетности компании Auchan Retail за прошлый год. Традиционно материнская компания не раскрывает операционных показателей на отдельных рынках. Однако в своем отчете она указала, что выручка на российском рынке вновь показала снижение. В целом же выручка холдинга за 2019 год снизилась на 1,4%, до €45,8 млрд.
В последние четыре года «Ашан» постепенно терял свою долю на российском рынке: если в 2016 году она, по данным компании «InfoLine-Аналитика», составляла 2,9%, то по итогам 2018-го снизилась до 1,9%.
Выручка операционной компании ООО «Ашан» (принадлежит Auchan Retail) в 2018 году в сравнении с 2017-м (более свежих данных нет) снизилась на 8%, до 270,6 млрд руб., а чистая прибыль — на 29,7%, до 2,6 млрд руб.
Auchan Retail входит в Auchan Holding, принадлежащую на 95% семье Мюлье. (5% акций — у менеджмента и сотрудников компании).
Утром 13 августа 2019 года возле центрального офиса закупок российского «Ашана» в Мытищах на директора по проектам «Ашана» в России Алексея Жаркова напали двое, скрывших лица мотошлемами. Ему нанесли многочисленные сильные удары по голове предметом продолговатой формы, предположительно металлическим прутом, сообщил Бушманов.
Жарков впоследствии проходил лечение в нескольких московских больницах и сейчас продолжает восстановление. «Ашан» не стал возобновлять с ним контракт, истекший в октябре, а в начале ноября 2019-го сменил генерального директора: вместо покинувшего компанию Франсуа Реми был назначен выходец из немецкого ретейлера Globus и X5 Retail Group Йоханнес Толлай.
Как сообщил Бушманов, из кабинета его подопечного за время болезни исчезли все документы, связанные с работой.
В «Ашане» РБК сообщили, что дирекция группы продолжала расследования, в результате которых выяснилось, что новые действия, предпринятые в России, оказались недостаточными. Решение не продлевать контракт с Жарковым было принято «в связи со сложностью задачи, поставленной перед командой». Компания провела несколько отставок среди менеджмента, был снят с должности генеральный директор. Однако в ней отметили, что это управленческое решение и не имеет ничего общего с обнаруженными фактами, подчеркнул Пьер Бюхшеншютц.
«Некоторые факты позволяют предположить, что «Ашан Ритейл» мог столкнуться в России с коррупционными действиями. Однако на данном этапе у нас недостаточно доказательств, которые позволили бы привлечь к ответственности физических лиц», — приводит его слова пресс-служба.
В связи с избиением Жаркова следственными органами МВД было возбуждено уголовное дело. В декабре 2019 года действия нападавших на него были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По ходатайству Бушманова дело было принято в производство управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. РБК располагает документом, подтверждающим возбуждение и передачу уголовного дела в ГСУ СК России по Московской области.
По сведениям Бушманова, следствие уже установило круг лиц, которым могла мешать деятельность Жаркова: это как сотрудники сети «Ашан», так и граждане Франции, имеющие отношение к деятельности компании.
Как утверждают в Auchan, «полиция, расследующая это дело, до сих пор не имеет никаких доказательств, которые позволили бы связать нападение [на Жаркова] с его работой в «Ашане» в России или любыми другими личными делами».
РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.