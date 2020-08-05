ВШЭ оценила стоимость туров по России с учетом возврата кешбэка

Согласно прогнозу ВШЭ, из тех, кто получит выплаты по правительственной программе, 1,1 млн человек купят туры стоимостью до 50 тыс. руб. За вычетом кешбэка средняя стоимость тура в этой категории составит 32,5 тыс. руб.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Благодаря введению правительством программы кешбэка при покупке туров по России отдохнуть смогут около 2 млн человек, а с учетом маленьких детей, которых родители возьмут с собой, даже больше. С таким прогнозом выступила заместитель директора Института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) Светлана Мисихина.

В сообщении ВШЭ, поступившем в РБК, отмечается, что выплата кешбэка за счет выделенных государством 15 млрд руб. позволит привлечь в туристическую сферу не менее 103,75 млрд руб., которые потратят сами россияне. Реальные расходы населения, согласно оценке ВШЭ, окажутся даже больше, так как не все турпакеты включают в себя транспортные расходы или оплату экскурсий, а при самостоятельной оплате только проживания в гостиницах (кешбэк может быть выплачен и в этом случае) все остальные расходы путешественникам придется оплачивать дополнительно.

Согласно прогнозу ВШЭ, из тех, кто получит выплаты по правительственной программе, 1,1 млн человек купят туры стоимостью до 50 тыс. руб. За вычетом кешбэка средняя стоимость тура в этой категории составит 32,5 тыс. руб., то есть останется примерно на уровне цены среднего турпакета по России в 2019 году.

Около 800 тыс. человек, по тому же прогнозу, купят туры стоимостью 50–75 тыс. руб. За вычетом кешбэка их средняя цена составит 62,5 тыс. руб., или 60% цены среднего турпакета для поездки за границу в 2019 году. Еще 100 тыс. россиян приобретут туры ценой более 75 тыс. руб. Среднюю цену такого тура за вычетом кешбэка эксперты оценивают в 110 тыс. руб., или 106% цены среднего турпакета для поездки за границу годом ранее.

«Эта мера стимулирования туризма поможет россиянам отдохнуть, предъявить более высокий спрос на товары и услуги в условиях, когда они склонны меньше тратить, поддержать сферу туризма и путешествий и окажет положительное воздействие на платежный баланс России», — говорится в сообщении ВШЭ.