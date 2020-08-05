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ВШЭ оценила стоимость туров по России с учетом возврата кешбэка

Согласно прогнозу ВШЭ, из тех, кто получит выплаты по правительственной программе, 1,1 млн человек купят туры стоимостью до 50 тыс. руб. За вычетом кешбэка средняя стоимость тура в этой категории составит 32,5 тыс. руб.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Благодаря введению правительством программы кешбэка при покупке туров по России отдохнуть смогут около 2 млн человек, а с учетом маленьких детей, которых родители возьмут с собой, даже больше. С таким прогнозом выступила заместитель директора Института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) Светлана Мисихина.

В сообщении ВШЭ, поступившем в РБК, отмечается, что выплата кешбэка за счет выделенных государством 15 млрд руб. позволит привлечь в туристическую сферу не менее 103,75 млрд руб., которые потратят сами россияне. Реальные расходы населения, согласно оценке ВШЭ, окажутся даже больше, так как не все турпакеты включают в себя транспортные расходы или оплату экскурсий, а при самостоятельной оплате только проживания в гостиницах (кешбэк может быть выплачен и в этом случае) все остальные расходы путешественникам придется оплачивать дополнительно.

Согласно прогнозу ВШЭ, из тех, кто получит выплаты по правительственной программе, 1,1 млн человек купят туры стоимостью до 50 тыс. руб. За вычетом кешбэка средняя стоимость тура в этой категории составит 32,5 тыс. руб., то есть останется примерно на уровне цены среднего турпакета по России в 2019 году.

Около 800 тыс. человек, по тому же прогнозу, купят туры стоимостью 50–75 тыс. руб. За вычетом кешбэка их средняя цена составит 62,5 тыс. руб., или 60% цены среднего турпакета для поездки за границу в 2019 году. Еще 100 тыс. россиян приобретут туры ценой более 75 тыс. руб. Среднюю цену такого тура за вычетом кешбэка эксперты оценивают в 110 тыс. руб., или 106% цены среднего турпакета для поездки за границу годом ранее.

«Эта мера стимулирования туризма поможет россиянам отдохнуть, предъявить более высокий спрос на товары и услуги в условиях, когда они склонны меньше тратить, поддержать сферу туризма и путешествий и окажет положительное воздействие на платежный баланс России», — говорится в сообщении ВШЭ.

Эксперты отмечают, что для полноценной поддержки пострадавшей от пандемии COVID-19 туротрасли выделенных средств может и не хватить.

Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать
Бизнес
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

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Кешбэк можно будет получить за покупку туров по всем регионам России начиная с августа и по 20 декабря. В семи регионах (Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Калининградская область и Республика Алтай) вернуть деньги можно будет за поездки с 1 октября по 20 декабря.

Чтобы получить кешбэк, турист должен купить путевку или оплатить проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. руб.

Одним из главных условий возврата части средств является оплата тура картой платежной системы «Мир». На нее же поступит и туристический кешбэк. При стоимости поездки от 25 тыс. до 50 тыс. руб. вернется 5 тыс. За туры стоимостью от 50 тыс. до 75 тыс. руб. вернут 10 тыс. руб., а за отдых ценой более 75 тыс. руб. — 15 тыс. руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВШЭ, туризм, кешбэк
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