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Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин подписал указ о национальных целях до 2030 года, РБК определил лучшие регионы для жизни, Дегтярев прибыл в Хабаровский край, на Украине мужчина захватил заложников; главные новости — в обзоре РБК

Путин назвал «июльские» цели России

Президент России подписал новый указ о национальных целях развития России до 2030 года, в котором срок их достижения сдвинут из-за пандемического кризиса. Июльский указ станет заменой майского указа 2018 года.

  • В новом документе вместо девяти целей развития страны значится всего пять: 1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 2) возможности для самореализации и развития талантов; 3) комфортная и безопасная среда для жизни; 4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 5) цифровая трансформация.
  • В июльском указе не оказалось цели ввести Россию в число пяти крупнейших экономик мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это «неблагоприятной международной экономической конъюнктурой».
  • Ряд целевых показателей был обновлен: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, сокращение бедности до 6,6%, снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.
  • До 30 октября правительство должно привести все национальные проекты в соответствие с целями июльского указа.

Петербург возглавил рейтинг РБК качества жизни в регионах

Агентство НКР (входит в группу РБК) составило рейтинг российских регионов по качеству жизни. На вершине списка оказался Санкт-Петербург. Москва — на втором месте, Белгородская область — на третьем.

  • Петербург заметно обошел столицу по обеспеченности населения жильем и педагогами. По обеспеченности жильем Москва находится на одной ступени с Чечней, Крымом и Тувой (низший балл в рейтинге).
  • А если бы не суровый климат, ХМАО и Тюменская область сместили бы столицу на четвертую позицию и заняли бы, соответственно, второе и третье места.
  • Спустя шесть лет после присоединения Крыма к России республика (без учета Севастополя) не вышла на среднероссийский уровень по качеству жизни. Крым занял 57-е место в рейтинге (если бы не теплый климат, было бы 66-е место).
  • Аутсайдерами рейтинга оказались республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия.

Видео

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Назначение на должность главы Хабаровского края представителя ЛДПР не остановило акции протеста. После прибытия в регион врио губернатора Михаила Дегтярева у здания правительства собрались митингующие, которые скандировали: «Дегтярева домой!», «Фургал — наш выбор!» и «Позор ЛДПР!»

  • Сам Дегтярев на пресс-конференции пообещал выйти к ним, но позже. «Есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные», — пояснил он. Врио губернатора отметил, что люди не соблюдают социальную дистанцию, и попросил их беречь себя.
  • Новый глава региона заявил, что комментировать вопросы следствия в отношении Фургала не имеет права. Но в случае его оправдания Дегтярев обещает «собрать вещи» и покинуть регион. «Конкурировать с Фургалом на выборах не собираюсь», — сказал он.
  • Также он сообщил, что пока намерен работать с командой арестованного Фургала. «Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах», — добавил Дегтярев.

На Украине мужчина захватил автобус с заложниками

В украинском городе Луцк (Волынская область) мужчина захватил автобус, взяв в заложники около 20 человек. Его идентифицировали как уроженца России Максима Кривоша, сам он себя назвал Максим Плохой. По данным полиции, у него есть взрывчатка и оружие.

  • По словам замглавы МВД Антона Геращенко, подозреваемый — уроженец Оренбургской области. Ему 45 лет и он дважды судим. Вначале Геращенко сообщал, что у преступника есть психические расстройства, однако позднее опроверг эти данные и потребовал от журналистов не распространять непроверенную информацию.
  • Журналисты обнаружили в соцсетях требования злоумышленника. Он сообщил, что взорвет автобус, если 24 представителя власти, включая глав судов, генпрокурора, главу Верховной рады, премьер-министра, не признают себя «террористами в законе».
  • Через несколько часов после захвата заложников подозреваемый бросил из автобуса врывное устройство, которое не взорвалось. Однако позже он повторил попытку, и тогда произошел взрыв. Никто не пострадал. Геращенко сообщал, что речь идет о взрывпакетах.

Захват заложников на Украине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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