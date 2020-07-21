Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин подписал указ о национальных целях до 2030 года, РБК определил лучшие регионы для жизни, Дегтярев прибыл в Хабаровский край, на Украине мужчина захватил заложников; главные новости — в обзоре РБК

Путин назвал «июльские» цели России

Президент России подписал новый указ о национальных целях развития России до 2030 года, в котором срок их достижения сдвинут из-за пандемического кризиса. Июльский указ станет заменой майского указа 2018 года.

В новом документе вместо девяти целей развития страны значится всего пять: 1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 2) возможности для самореализации и развития талантов; 3) комфортная и безопасная среда для жизни; 4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 5) цифровая трансформация.

В июльском указе не оказалось цели ввести Россию в число пяти крупнейших экономик мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это «неблагоприятной международной экономической конъюнктурой».

Ряд целевых показателей был обновлен: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, сокращение бедности до 6,6%, снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

До 30 октября правительство должно привести все национальные проекты в соответствие с целями июльского указа.

Петербург возглавил рейтинг РБК качества жизни в регионах

Агентство НКР (входит в группу РБК) составило рейтинг российских регионов по качеству жизни. На вершине списка оказался Санкт-Петербург. Москва — на втором месте, Белгородская область — на третьем.