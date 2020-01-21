Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Минск нашел альтернативу российской нефти, в Конституцию внесут возможность отставки премьера отдельно от кабмина, как перемены во власти повлияли на рынок акций, украинский Boeing сбили две ракеты; главные новости — в обзоре РБК

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Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Норвегии

По данным «БелТА», Белорусская нефтяная компания (БНК) закупила у Норвегии 80 тыс. тонн нефти. Она будет переработана на заводе «Нафтан».

Среднесуточный объем переработки нефти на этом заводе составляет около 25 тыс. тонн. Таким образом, размер закупленной партии немногим превышает трехдневный объем перерабатываемой нефти.

По данным Reuters, Белоруссия и ранее пыталась импортировать сорта нефти, альтернативные российской Urals, однако все эти поставки носили «эпизодический и демонстративный характер» — стоимость всегда превышала цену российского сырья.

Поставки нефти по железной дороге из Норвегии обойдутся существенно дороже, чем поставки сырья по российским нефтепроводам. Транспортировка цистернами повысит стоимость нефти на $20 за тонну.

Спор Минска и Москвы связан с ценой нефти: белорусская сторона настаивает на поставках по внутрироссийской цене. В конце декабря на фоне неудачных переговоров о заключении долгосрочного контракта президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился начать поиски альтернативных поставщиков.



В поправках к Конституции разрешат отставку премьера отдельно от кабмина



В законопроекте о поправках к Конституции есть норма, которая позволяет отправить в отставку премьер-министра, при этом не распуская все правительство. Об этом РБК рассказал сенатор Андрей Клишас, который является сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон.