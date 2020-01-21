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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Минск нашел альтернативу российской нефти, в Конституцию внесут возможность отставки премьера отдельно от кабмина, как перемены во власти повлияли на рынок акций, украинский Boeing сбили две ракеты; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Carina Johansen / NTB Scanpix / Reuters

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Норвегии

По данным «БелТА», Белорусская нефтяная компания (БНК) закупила у Норвегии 80 тыс. тонн нефти. Она будет переработана на заводе «Нафтан».

  • Среднесуточный объем переработки нефти на этом заводе составляет около 25 тыс. тонн. Таким образом, размер закупленной партии немногим превышает трехдневный объем перерабатываемой нефти.
  • По данным Reuters, Белоруссия и ранее пыталась импортировать сорта нефти, альтернативные российской Urals, однако все эти поставки носили «эпизодический и демонстративный характер» — стоимость всегда превышала цену российского сырья.
  • Поставки нефти по железной дороге из Норвегии обойдутся существенно дороже, чем поставки сырья по российским нефтепроводам. Транспортировка цистернами повысит стоимость нефти на $20 за тонну.
  • Спор Минска и Москвы связан с ценой нефти: белорусская сторона настаивает на поставках по внутрироссийской цене. В конце декабря на фоне неудачных переговоров о заключении долгосрочного контракта президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился начать поиски альтернативных поставщиков.


В поправках к Конституции разрешат отставку премьера отдельно от кабмина


В законопроекте о поправках к Конституции есть норма, которая позволяет отправить в отставку премьер-министра, при этом не распуская все правительство. Об этом РБК рассказал сенатор Андрей Клишас, который является сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон.

  • В действующей редакции Конституции президент назначает премьера «с согласия» Госдумы и отправляет в отставку вместе с правительством. Согласно внесенным поправкам, глава государства назначает председателя правительства, «кандидатура которого утверждена» Госдумой, и освобождает его от должности.
  • При этом назначенный премьер «не представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти». То есть правительство после отставки главы кабмина может продолжать действовать без изменения своей структуры.
  • Политологи отмечают, что это позволит проводить замену премьера, не запуская заново весь цикл объемных процедур переутверждения правительства. При этом усиливается вероятность более частых увольнений глав кабинета.

Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства


В последние дни российский фондовый рынок бьет рекорды: 20 января обновили очередные максимумы индексы Мосбиржи (3226 пунктов) и РТС (1651 пункт). Аналитики Альфа-банка связывают это со сменой российского правительства.

  • На прошлой неделе вместо Дмитрия Медведева премьер-министром стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Рынок ожидает, что правительство под его руководством сосредоточится на поддержке экономического роста, отдавая приоритет нацпроектам и социальным программам, считают эксперты.
  • «Рынок однозначно отреагировал на новое правительство интересом к розничным сетям, металлургам, строителям. <…> Но все же рекордный взлет [фондового рынка] связан с переоценкой доходности относительно рынка облигаций и ставки ЦБ», — полагает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
  • На этой неделе ралли на рынке акций продолжится, считают специалисты Альфа-банка. Спросом будут пользоваться бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок, в частности «Магнита», «Детского мира», Группы ЛСР, а также «Яндекса», прогнозируют они.

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing


Управление гражданской авиации Ирана пришло к выводу, что украинский Boeing 8 января был сбит сразу двумя ракетами зенитного комплекса «Тор-М1», передает Bloomberg.

  • Трагедия произошла спустя несколько минут после взлета самолета «Международных авиалиний Украины» из аэропорта Тегерана. Обломки лайнера разлетелись по большой площади. В результате катастрофы погибли 176 человек.
  • Изначально власти Ирана утверждали, что катастрофа произошла по техническим причинам, однако спустя несколько дней признали, что самолет был сбит по ошибке силами ПВО. Утверждается, что оператор принял лайнер за ракету. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал найти всех виновных. В стране после этого были арестованы несколько человек.
Автор: Сергей Витько
Теги: главные новости
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