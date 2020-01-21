Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Норвегии
По данным «БелТА», Белорусская нефтяная компания (БНК) закупила у Норвегии 80 тыс. тонн нефти. Она будет переработана на заводе «Нафтан».
- Среднесуточный объем переработки нефти на этом заводе составляет около 25 тыс. тонн. Таким образом, размер закупленной партии немногим превышает трехдневный объем перерабатываемой нефти.
- По данным Reuters, Белоруссия и ранее пыталась импортировать сорта нефти, альтернативные российской Urals, однако все эти поставки носили «эпизодический и демонстративный характер» — стоимость всегда превышала цену российского сырья.
- Поставки нефти по железной дороге из Норвегии обойдутся существенно дороже, чем поставки сырья по российским нефтепроводам. Транспортировка цистернами повысит стоимость нефти на $20 за тонну.
- Спор Минска и Москвы связан с ценой нефти: белорусская сторона настаивает на поставках по внутрироссийской цене. В конце декабря на фоне неудачных переговоров о заключении долгосрочного контракта президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился начать поиски альтернативных поставщиков.
В поправках к Конституции разрешат отставку премьера отдельно от кабмина
В законопроекте о поправках к Конституции есть норма, которая позволяет отправить в отставку премьер-министра, при этом не распуская все правительство. Об этом РБК рассказал сенатор Андрей Клишас, который является сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон.