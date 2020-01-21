Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Выпущенные ЗРК «Тор-М1» ракеты буквально разорвали лайнер на куски

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами. Как сообщает агентство Bloomberg, к такому выводу пришло управление гражданской авиации Ирана, которое выясняет причины трагедии.

Там указали, что в обоих случаях речь идет о ракетах, который были выпущены зенитно-ракетным комплексом «Тор-М1» спустя всего несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Известно, что в результате попадания ракет лайнер буквально разорвало на части, и его обломки упали на достаточно большой площади.

В Иране при этом указывают, что в силу нехватки необходимого оборудования специалистам в этой стране не удается расшифровать данные «черных ящиков», а Франция и США отказались помочь с аппаратурой. При этом ранее в Тегеране опровергли информацию о готовности передать бортовые самописцы властям Украины.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился 8 января. Изначально власти Ирана утверждали, что катастрофа произошла по техническим причинам, однако спустя несколько дней Корпус стражей исламской революции признал, что самолет по ошибке был сбит силами ПВО. Утверждается, что оператор принял лайнер за ракету.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее «непростительной ошибкой» и пообещал найти всех виновных.