В поправках в Конституцию разрешат отставку премьера отдельно от кабмина

Согласно действующей Конституции премьер может покинуть свой пост только вместе со всем кабинетом министров

Вид на Дом правительства Российской Федерации (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Член Совета Федерации Андрей Клишас сообщил РБК, что в поправках к Конституции содержится норма, позволяющая премьеру покинуть свою должность без отставки правительства.

Клишас — сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Во тексте внесенного в Госдуму законопроекта о поправках в Конституцию содержатся изменения в четвертую главу, описывающую полномочия президента. В поправках к статье 73 говорится, что президент «назначает председателя правительства Российской Федерации, кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению президента Российской Федерации, и освобождает председателя правительства Российской Федерации от должности». В действующей редакции Конституции эта статья звучит так: «[президент] назначает с согласия Государственной Думы председателя правительства Российской Федерации». Отставка премьера отдельно от отставки правительства (отправить кабмин в отставку целиком президент может в соответствии с пунктом «в» ст. 83) в действующей Конституции не предусмотрена.

Также поправки дополняют Конституцию пунктом, который описывает функционирование правительства после отставки премьера. В соответствии с ним, новый назначенный премьер «не представляет Президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти». Таким образом, правительство после отставки премьера может продолжать действовать без изменения своей структуры.

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