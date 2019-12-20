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Что случилось за день. Главные новости РБК
Новая жертва стрелка с Лубянки, спорные моменты в переговорах Путина и Лукашенко, куратор санации уйдет из ЦБ, ужесточение ПДД; главные новости — в обзоре РБК

СК официально назвал фамилию стрелка с Лубянки

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила, что стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

  • Петренко также сообщила о смерти второго силовика: он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще один сотрудник ФСБ скончался на месте. Ранения различной степени тяжести получили еще четверо силовиков и один гражданский.
  • О том, что стрельбу в центре Москвы устроил проживавший в Подольске Манюров, ранее сообщили несколько СМИ. Они выяснили, что мужчина работал в ЧОПах и увлекался стрельбой.
  • Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 20 лет.

Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко

По итогам переговоров президентов России и Белоруссии остались нерешенными три группы вопросов, из-за которых не удается доработать «дорожные карты» интеграции двух стран, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

  • «Это договоренности в нефтяной сфере, газовой сфере и в налоговой сфере», — пояснил министр. При этом полностью согласованы вопросы по направлениям сельского хозяйства, связи, таможни, алкогольного рынка.
  • Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей: в 2020 году Белоруссия купит у России 20–22 млрд куб. м газа и 24–25 млн т нефти. Конкретные цены будут определены в ближайшие дни. Новая встреча может состояться до конца текущего года или в начале следующего.
  • Цена российского газа для Белоруссии в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб. м. В Минске не раз заявляли, что рассчитывают на снижение этого показателя.

Куратор санаций уйдет с поста зампреда ЦБ

В начале 2020 года зампред ЦБ Василий Поздышев перейдет в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Там он возглавит совет директоров, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

  • Решение принято в связи с тем, что ЦБ завершает активный этап расчистки банковского сектора и теперь сконцентрируется на продаже санируемых банков.
  • Поздышев, который в ЦБ курирует департаменты банковского регулирования и финансового оздоровления, в ФКБС займется подготовкой к продаже санированных ЦБ банков.
  • Именно под кураторством Поздышева в 2017 году был создан этот фонд. В том же году ЦБ санировал три крупных частных банка — «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

Акимов анонсировал снижение нештрафуемого превышения скорости до 10 км/ч

Вице-премьер Максим Акимов сообщил, что правительство все-таки решило снизить порог не подлежащего штрафу превышения скорости с нынешних 20 до 10 км/ч. Изменения в законодательство могут быть внесены в следующем году.

  • «Точность показаний приборов в автомобиле и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога», — заявил он.
  • Ранее глава правительства Дмитрий Медведев высказал сомнение в необходимости такой меры, сославшись на свой водительский опыт. «По моим ощущениям, эти 10 км/ч очень часто на машине не ловятся», — говорил он.
Автор: Сергей Витько
Теги: стрельба, Александр Лукашенко, интеграция, санация банков
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