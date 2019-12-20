Что случилось за день. Главные новости РБК

СК официально назвал фамилию стрелка с Лубянки
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила, что стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
- Петренко также сообщила о смерти второго силовика: он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще один сотрудник ФСБ скончался на месте. Ранения различной степени тяжести получили еще четверо силовиков и один гражданский.
- О том, что стрельбу в центре Москвы устроил проживавший в Подольске Манюров, ранее сообщили несколько СМИ. Они выяснили, что мужчина работал в ЧОПах и увлекался стрельбой.
- Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 20 лет.
Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
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