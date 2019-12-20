Что случилось за день. Главные новости РБК

«Это договоренности в нефтяной сфере, газовой сфере и в налоговой сфере», — пояснил министр. При этом полностью согласованы вопросы по направлениям сельского хозяйства, связи, таможни, алкогольного рынка.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей: в 2020 году Белоруссия купит у России 20–22 млрд куб. м газа и 24–25 млн т нефти. Конкретные цены будут определены в ближайшие дни. Новая встреча может состояться до конца текущего года или в начале следующего.

Цена российского газа для Белоруссии в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб. м. В Минске не раз заявляли, что рассчитывают на снижение этого показателя.

Куратор санаций уйдет с поста зампреда ЦБ

В начале 2020 года зампред ЦБ Василий Поздышев перейдет в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Там он возглавит совет директоров, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Решение принято в связи с тем, что ЦБ завершает активный этап расчистки банковского сектора и теперь сконцентрируется на продаже санируемых банков.

Поздышев, который в ЦБ курирует департаменты банковского регулирования и финансового оздоровления, в ФКБС займется подготовкой к продаже санированных ЦБ банков.

Именно под кураторством Поздышева в 2017 году был создан этот фонд. В том же году ЦБ санировал три крупных частных банка — «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

Акимов анонсировал снижение нештрафуемого превышения скорости до 10 км/ч

Вице-премьер Максим Акимов сообщил, что правительство все-таки решило снизить порог не подлежащего штрафу превышения скорости с нынешних 20 до 10 км/ч. Изменения в законодательство могут быть внесены в следующем году.