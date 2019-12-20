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Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
Из-за трех нерешенных групп вопросов после разговора Владимира Путина с Александром Лукашенко не удается финализировать дорожные карты

По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.

«По результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности — это договоренности в нефтяной сфере, газовой сфере и в налоговой сфере. Это три группы вопросы, которые надо решить, чтобы финализировать дорожные карты», — сказал министр.

При этом Орешкин отметил, что очередной шаг вперед сделан. «Согласованы полностью вопросы в плане сельского хозяйства, связи, таможни, алкогольного рынка», — заявил министр.

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О прогрессе на переговорах президентов России и Белоруссии Орешкин говорил и 7 декабря, когда лидеры двух стран встретились в Сочи. Тогда глава МЭР отметил, что стороны «достигли очень серьезного вопроса даже по вопросу нефти и газа».

В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики. Также он отметил, что Москва и Минск договорились о частичном снятии ограничений на поставку белорусских товаров в Россию.

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Максим Орешкин
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