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Лукашенко заявил о наличии пары проблем с Путиным
Однако, по словам президента Белоруссии, концептуальная договоренность о поставках российских нефти и газа достигнута, а цену стороны определят за два-три дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей, а конкретные цены определят в ближайшие дни, сообщает агентство БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что не исключает новой встречи с российским коллегой до конца текущего или в начале следующего года. «Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — президентские вопросы», — пояснил Лукашенко.

По его словам, концептуально решено, что в 2020 году Белоруссия купит у России 20–22 млрд куб. м газа и 24–25 млн т нефти. Что касается конкретных цен, то они будут определены в ближайшие дни. «По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, — два-три дня. Во вторник в «Газпроме» специалисты встретятся и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года», — пояснил Лукашенко.

Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко
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Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что на переговорах в Санкт-Петербурге Путину и Лукашенко не удалось достигнуть договоренностей в налоговой, нефтяной и газовой сфере. «Это три группы вопросов, которые надо решить, чтобы финализировать «дорожные карты» [интеграции двух государств]», — сообщил министр.

Цена российского газа для Белоруссии в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб. м. В Минске не раз заявляли, что рассчитывают на снижение этого показателя.

Белорусские переработчики нефти столкнулись с риском потерь из-за налогового маневра в России. Он предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (сейчас составляют 30–100% от нефтяной пошлины в зависимости от вида нефтепродукта) и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Белоруссия сейчас получает российскую нефть беспошлинно.

Из-за прекращения действия особых преференций цена российской нефти для Белоруссии окажется наравне с ценой для других потребителей. Минск оценивает свои потенциальные потери из-за этого в $10,8 млрд в течение шести лет (до 2024 года).

Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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