Лукашенко заявил о наличии пары проблем с Путиным

Однако, по словам президента Белоруссии, концептуальная договоренность о поставках российских нефти и газа достигнута, а цену стороны определят за два-три дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что стороны концептуально договорились о поставке энергоносителей, а конкретные цены определят в ближайшие дни, сообщает агентство БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что не исключает новой встречи с российским коллегой до конца текущего или в начале следующего года. «Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — президентские вопросы», — пояснил Лукашенко.

По его словам, концептуально решено, что в 2020 году Белоруссия купит у России 20–22 млрд куб. м газа и 24–25 млн т нефти. Что касается конкретных цен, то они будут определены в ближайшие дни. «По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, — два-три дня. Во вторник в «Газпроме» специалисты встретятся и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года», — пояснил Лукашенко.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что на переговорах в Санкт-Петербурге Путину и Лукашенко не удалось достигнуть договоренностей в налоговой, нефтяной и газовой сфере. «Это три группы вопросов, которые надо решить, чтобы финализировать «дорожные карты» [интеграции двух государств]», — сообщил министр.