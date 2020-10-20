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Санкции из-за Nord Stream 2, локдаун отменяется. Главные новости РБК

Нового периода «больших отпусков» из-за COVID-19 не будет, США придумали, как еще помешать «Северному потоку-2», Москва и Вашингтон договорились по ядерному оружию, как следит за клиентами Сбербанк; основные события — в обзоре РБК

Повторных «нерабочих недель» в стране не будет

Число новых заболевших в России за сутки установило новый рекорд — более 16 тыс. человек, всего за время эпидемии инфекцию подтвердили более чем у 1,4 млн человек.

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  • В Москве за сутки выявили 4999 заражений коронавирусом. Накануне в городе COVID-19 диагностировали у более 5,3 тыс. москвичей, это был наибольший прирост с 12 мая.
  • Федеральные власти не намерены вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса. Вариант, при котором Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель для всей России, как это было весной, не рассматривается, рассказали источники РБК.
  • Президент Владимир Путин заявил, что ситуация в стране управляема. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что российские власти не видят необходимости в ограничении деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Из-за «Северного потока-2» введут больше санкций

Госдепартамент США указал, что под санкции теперь подпадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством газопровода, но и те, кто предоставляет участвующим в стройке судам различные услуги.

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  • Госдеп выступил с разъяснениями по поводу действующих санкций в отношении «Северного потока-2». Разъяснения касаются положения о санкциях против иностранных лиц и компаний, сознательно «предоставивших суда для строительства проекта».
  • Ранее предполагалось, что объектами таких санкций являются только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства «Северного потока-2», как, например, компания Allseas, чьи суда прекратили работу над газопроводом в январе 2020 года после принятия санкций.
  • Теперь Вашингтон заявил, что под наказуемую деятельность подпадают и действия компаний, предоставляющих различные услуги для таких судов (например, услуги по дооборудованию или модернизации или финансирование таких работ). Госдеп дал компаниям 30 дней начиная от 20 октября, чтобы добросовестно свернуть такую деятельность.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

Россия согласилась с США о заморозке ядерного арсенала

Москва согласилась на год заморозить размер ядерного арсенала, если Вашингтон сделает то же самое и не будет выдвигать дополнительных условий.

  • Россия приняла предложение США о взаимной заморозке ядерных арсеналов ради продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) еще на год. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года.
  • В МИДе подчеркнули, что Россия так и не получила ответа на предложение Владимира Путина по продлению договора на год без каких-либо дополнительных условий. Время, которое можно будет выиграть при продлении ДСНВ еще на год, можно использовать для переговоров о будущей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями.
  • Стороны не смогли в срок договориться о продлении договора или подписать новый. Москва назвала «нереалистичными» предложения Вашингтона о подключении к договору Китая.

Демонтаж ядерного полигона в КНДР. Фоторепортаж
Фотогалерея 
<p>Пхунгери &mdash; единственный полигон для ядерных испытаний в КНДР. Он находился в горах, у потухшего вулкана Пэктусан (Байтоушань) в провинции Северный Хамгён, менее чем в 200&nbsp;км от границы с Россией.</p>

Сбербанк создаст сервис с данными о передвижении россиян

Крупнейший банк страны пытается монетизировать данные почти 100 млн клиентов

  • «Сбер» намерен связать данные о транзакциях россиян с их местоположением и продавать бизнесу и властям аналитику о том, как они передвигаются и тратят деньги. Это должно помочь в решениях об открытии магазинов и развитии городов.
  • Информацию также можно будет использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах, например, как жители перемещаются между городом и пригородом, для городского и транспортного планирования.
  • Одновременно стало известно, что Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны. Аппаратно-программные комплексы будут установлены на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Они будут собирать данные о перемещении граждан по MAC-адресам (присваиваемый гаджету при производстве идентификатор) через Bluetooth и Wi-Fi.
Автор
Владислав Гордеев
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