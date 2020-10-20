Санкции из-за Nord Stream 2, локдаун отменяется. Главные новости РБК
Повторных «нерабочих недель» в стране не будет
Число новых заболевших в России за сутки установило новый рекорд — более 16 тыс. человек, всего за время эпидемии инфекцию подтвердили более чем у 1,4 млн человек.
- В Москве за сутки выявили 4999 заражений коронавирусом. Накануне в городе COVID-19 диагностировали у более 5,3 тыс. москвичей, это был наибольший прирост с 12 мая.
- Федеральные власти не намерены вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса. Вариант, при котором Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель для всей России, как это было весной, не рассматривается, рассказали источники РБК.
- Президент Владимир Путин заявил, что ситуация в стране управляема. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что российские власти не видят необходимости в ограничении деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом