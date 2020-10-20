Санкции из-за Nord Stream 2, локдаун отменяется. Главные новости РБК

Нового периода «больших отпусков» из-за COVID-19 не будет, США придумали, как еще помешать «Северному потоку-2», Москва и Вашингтон договорились по ядерному оружию, как следит за клиентами Сбербанк; основные события — в обзоре РБК

Повторных «нерабочих недель» в стране не будет

Число новых заболевших в России за сутки установило новый рекорд — более 16 тыс. человек, всего за время эпидемии инфекцию подтвердили более чем у 1,4 млн человек.

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В Москве за сутки выявили 4999 заражений коронавирусом. Накануне в городе COVID-19 диагностировали у более 5,3 тыс. москвичей, это был наибольший прирост с 12 мая.

Федеральные власти не намерены вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса. Вариант, при котором Владимир Путин объявляет о режиме нерабочих недель для всей России, как это было весной, не рассматривается, рассказали источники РБК.

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация в стране управляема. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что российские власти не видят необходимости в ограничении деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики.