Что случилось за день. Главные новости РБК
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Российским властям удалось притормозить распространение коронавируса. За последние сутки в России зафиксировано 4268 случаев инфицирования. За день до этого прирост составил 6060 человек.
- «За счет профилактических мер нам все-таки удалось притормозить, сдержать этот процесс, но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации», — заявил президент Владимир Путин.
- Он отметил, что пик заболеваемости не пройден, а риски, связанные с пандемией, «по-прежнему еще очень высоки». «Теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал президент.
- Общее количество зараженных в России — 47 121 человек, умерли 405, выздоровели 3446 заболевших.
«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов
Впервые в своей истории «Аэрофлот» уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов. Одновременно компания могла утратить статус авиакомпании, перевозящей больше всего пассажиров в стране, пишут «Ведомости».