Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин увидел торможение распространения коронавируса, «Аэрофлот» уступил 1-е место по числу рейсов, протесты против самоизоляции во Владикавказе, в «Макдоналдсе» и KFC нашли нарушения самоизоляции; главные новости — в обзоре РБК

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Российским властям удалось притормозить распространение коронавируса. За последние сутки в России зафиксировано 4268 случаев инфицирования. За день до этого прирост составил 6060 человек.

«За счет профилактических мер нам все-таки удалось притормозить, сдержать этот процесс, но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации», — заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что пик заболеваемости не пройден, а риски, связанные с пандемией, «по-прежнему еще очень высоки». «Теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал президент.

Общее количество зараженных в России — 47 121 человек, умерли 405, выздоровели 3446 заболевших.



«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов

Впервые в своей истории «Аэрофлот» уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов. Одновременно компания могла утратить статус авиакомпании, перевозящей больше всего пассажиров в стране, пишут «Ведомости».