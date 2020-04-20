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Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин увидел торможение распространения коронавируса, «Аэрофлот» уступил 1-е место по числу рейсов, протесты против самоизоляции во Владикавказе, в «Макдоналдсе» и KFC нашли нарушения самоизоляции; главные новости — в обзоре РБК

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Российским властям удалось притормозить распространение коронавируса. За последние сутки в России зафиксировано 4268 случаев инфицирования. За день до этого прирост составил 6060 человек.

  • «За счет профилактических мер нам все-таки удалось притормозить, сдержать этот процесс, но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации», — заявил президент Владимир Путин.
  • Он отметил, что пик заболеваемости не пройден, а риски, связанные с пандемией, «по-прежнему еще очень высоки». «Теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал президент.
  • Общее количество зараженных в России — 47 121 человек, умерли 405, выздоровели 3446 заболевших.


«Аэрофлот» впервые потерял лидерство в России по числу рейсов

Впервые в своей истории «Аэрофлот» уступил другой авиакомпании звание перевозчика, выполняющего наибольшее в России число рейсов. Одновременно компания могла утратить статус авиакомпании, перевозящей больше всего пассажиров в стране, пишут «Ведомости».

  • Первое место по количеству рейсов теперь занимает S7, которая на прошлой неделе выполняла по 120–130 рейсов в день, тогда как «Аэрофлот» — по 70–80.
  • S7 в отличие от «Аэрофлота» летает не только в Москву или из Москвы, ее самолеты выполняют рейсы из Новосибирска примерно в 40 городов России и обратно.
  • В то же время возможность летать за границу у российских авиакомпаний отсутствует. А ведь именно за счет международных рейсов «Аэрофлот» всегда оставался лидером.
 

В столице Северной Осетии люди вышли на сход из-за режима самоизоляции

В центре Владикавказа в понедельник, 20 апреля, началась акция протеста. На площади Свободы, где располагается здание правительства республики, собрались местные жители.

  • Они требуют поддержки местных жителей, пострадавших от экономических последствий эпидемии коронавируса, в том числе от самоизоляции, и отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
  • Как сообщили РБК участники митинга, силовики попытались разогнать протестующих, пустив слезоточивый газ. После стычек с полицией несколько активистов задержали. Несмотря на это, акция продолжилась.
  • К толпе вышел глава республики, который пообещал отпустить задержанных. Он также предложил митингующим сформировать инициативную группу, которая озвучит окончательные требования.

«Макдоналдсу» и KFC пригрозили штрафом

В столичные суды поступили материалы о невыполнении рядом ресторанов правил, установленных во время режима повышенной готовности. Речь идет о заведениях компаний «Макдоналдс» и «Сити Ресторанс» (франчайзи брендов КFC, Il Patio и «Планета суши»).

  • По ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП им грозит наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб. В обеих компаниях заверили, что работают в строгом соответствии с законодательством России. Суть претензий они не раскрыли.
  • В Мещанском суде пояснили, что в одном из ресторанов KFC курьеры из службы доставки и клиенты не соблюдали предписанную дистанцию, получая заказы в пункте выдачи.
  • В связи с режимом повышенной готовности компании, которые оказывают различные услуги и не были закрыты на время карантина, обязаны соблюдать меры предосторожности. Наиболее важной из них является соблюдение безопасной дистанции 1,5 м.
Автор: Сергей Витько
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