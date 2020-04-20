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Пандемия коронавируса ,  
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Суд объяснил претензии к франчайзи KFC по нарушениям режима самоизоляции

В Мещанском суде заявили, что в одном из ресторанов сети курьеры из службы доставки и клиенты не соблюдали предписанную дистанцию, получая заказы в пункте выдаче. Протокол в суд подала управа Красносельского района Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В отношении «Сити Ресторанс» (франчайзи брендов КFC, Il Patio и «Планета суши») возбудили дело об административном правонарушении за то, что курьеры службы доставки КFC не соблюдали меры предосторожности в рамках режима повышенной готовности. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

«В нарушение установленного запрета ресторан не доводил до курьерской службы и посетителей информацию о необходимости соблюдения дистанцирования в пункте выдаче заказов», — заявила она.

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По словам пресс-секретаря, протокол об административном правонарушении был составлен и подан в суд управой Красносельского района Москвы.

Котомина не уточнила, о каком из ресторанов сети идет речь. На территории Красносельского района расположено около десяти точек КFC, большинство из которых находятся на площади трех вокзалов (Казанский, Ярославский и Ленинградский).

PR-директор KFC в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина в разговоре с РБК не назвала суть претензий к организации, лишь указав на то, что KFC работает в строгом соответствии с законодательством России и официальными предписаниями, которые регулируют работу организаций общественного питания в условиях распространения коронавируса. «С самого начала эпидемии KFC значительно усилил санитарно-гигиенические меры, включая частую дезинфекцию всех поверхностей в ресторанах, ежедневную проверку состояния здоровья сотрудников, в частности, измерение температуры до выхода на смену, усиленные меры личной гигиены, разметку для соблюдения дистанции перед окнами выдачи заказов в ресторанах», — заявила она.

По словам Гущиной, большинство ресторанов KFC в России принадлежат франчайзинговым партнерам (одним из которых является компания «Сити Ресторантс»), которые также соблюдают законодательные и нормативные акты в своей работе.

РБК обратился за комментарием в компанию «Сити Ресторанс».

Помимо «Сити Ресторанс» аналогичный протокол поступил в Солнцевский районный суд Москвы в отношении «Макдоналдс». Обе компании могут привлечь к ответственности по ст. 20.6.1, ч. 1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб.

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Представитель «Макдоналдса», комментируя РБК эту информацию, заявил, что компания работает в строгом соответствии с законодательством и нормативными актами, а также находится в контакте с регулирующими органами.

Режим повышенной готовности был введен в Москве из-за пандемии коронавируса COVID-19. Власти обязали граждан, а также сотрудников компаний, которые оказывают различные услуги и не были закрыты на время карантина, соблюдать ряд мер предосторожности. Одной наиболее важных мер стало соблюдение безопасной дистанции в 1,5 м.

Авторы: Анна Левинская, Михаил Юшков
Теги: Мещанский суд Москвы, KFC, коронавирус
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