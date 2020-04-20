Суд объяснил претензии к франчайзи KFC по нарушениям режима самоизоляции

В Мещанском суде заявили, что в одном из ресторанов сети курьеры из службы доставки и клиенты не соблюдали предписанную дистанцию, получая заказы в пункте выдаче. Протокол в суд подала управа Красносельского района Москвы

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В отношении «Сити Ресторанс» (франчайзи брендов КFC, Il Patio и «Планета суши») возбудили дело об административном правонарушении за то, что курьеры службы доставки КFC не соблюдали меры предосторожности в рамках режима повышенной готовности. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

«В нарушение установленного запрета ресторан не доводил до курьерской службы и посетителей информацию о необходимости соблюдения дистанцирования в пункте выдаче заказов», — заявила она.

По словам пресс-секретаря, протокол об административном правонарушении был составлен и подан в суд управой Красносельского района Москвы.

Котомина не уточнила, о каком из ресторанов сети идет речь. На территории Красносельского района расположено около десяти точек КFC, большинство из которых находятся на площади трех вокзалов (Казанский, Ярославский и Ленинградский).