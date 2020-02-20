Что случилось за день. Главные новости РБК

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Антон Силуанов (слева) (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Силуанов ответил на вопросы читателей РБК

Министр финансов Антон Силуанов ответил на вопросы читателей РБК и рассказал о мерах, которые правительство предпринимает, чтобы облегчить налоговую нагрузку, назвал условия снижения ставки по ипотеке и похвалил Сбербанк при Германе Грефе.

По словам министра, нынешняя налоговая нагрузка на труд является «запредельной», но власти уже думают, как ее облегчить. Главное — найти источники компенсации внебюджетным фондам. «Если мы сейчас снизим [налоговую нагрузку], у Пенсионного фонда дыра в бюджете образуется. Чем ее закрывать — [федеральным] бюджетом?» — сказал глава Минфина.

Силуанов признал, что сейчас ставки по ипотеке довольно высоки, в том числе из-за того, что для банков существуют требования по резервированию и оценке рисков по ипотечным кредитам. Правительство предлагает ЦБ снизить эти требования. По мнению министра, это позволит снизить среднюю ставку по ипотеке до 8% к концу 2020 года.

Глава Минфина раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю на 58 млрд руб. в конце января. Им оказался иностранный инвестор, а не локальный игрок. Он объяснил такой интерес тем, что «Россия в условиях нестабильности <…> остается тем островком, куда перенаправляются деньги с развивающихся рынков».

Министр также вспомнил, каким был Сбербанк до прихода Германа Грефа в компанию. «До Грефа считали, что Сберегательный банк — неэффективный. Вы помните, что там даже отделения на обед закрывались. Пришел новый менеджер, пришел Герман Оскарович — и сделал банк конфеткой», — сказал Силуанов.



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