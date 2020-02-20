Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 13:27
В Петербурге заржали сбежавшего подозреваемого в убийстве матери Общество, 19:16 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:10 Крымский банк разместил облигации на «санкционной» бирже Финансы, 19:06 Российские военные показали видео обстрела Турцией позиций Сирии Политика, 19:03 В Анкаре сообщили об ударе армии Сирии по позициям Турции в Идлибе Политика, 19:02 Волатильность: как правильно и безопасно кататься на волнах рынка Quote, 18:46 Аптечные сети ответили на данные ФАС о дефиците масок в Москве Общество, 18:46 Слепцова назвала дисквалификацию «наездом» со стороны Союза биатлонистов Спорт, 18:42 Консультант Банка Финляндии назвал национальные криптовалюты бесполезными Крипто, 18:41 В Канаде заявили об отсутствии процедуры выдачи бывшего эсэсовца в Россию Общество, 18:36 СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн Общество, 18:29 Сборная Норвегии выиграла вторую эстафету на ЧМ по биатлону Спорт, 18:23 В Петербурге 200 человек эвакуировали из бассейна из-за замыкания Общество, 18:23 Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти через трейдеров Бизнес, 18:16
Общество ,  
0 

Что случилось за день. Главные новости РБК

Главное из интервью главы Минфина Антона Силуанова РБК; обострение ситуации в Сирии; Мишустин ответил на критику Кудрина; Батурина больше не самая богатая женщина России; главные новости — в обзоре РБК
Антон Силуанов (слева) (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Силуанов ответил на вопросы читателей РБК

Министр финансов Антон Силуанов ответил на вопросы читателей РБК и рассказал о мерах, которые правительство предпринимает, чтобы облегчить налоговую нагрузку, назвал условия снижения ставки по ипотеке и похвалил Сбербанк при Германе Грефе.

  • По словам министра, нынешняя налоговая нагрузка на труд является «запредельной», но власти уже думают, как ее облегчить. Главное — найти источники компенсации внебюджетным фондам. «Если мы сейчас снизим [налоговую нагрузку], у Пенсионного фонда дыра в бюджете образуется. Чем ее закрывать — [федеральным] бюджетом?» — сказал глава Минфина.
  • Силуанов признал, что сейчас ставки по ипотеке довольно высоки, в том числе из-за того, что для банков существуют требования по резервированию и оценке рисков по ипотечным кредитам. Правительство предлагает ЦБ снизить эти требования. По мнению министра, это позволит снизить среднюю ставку по ипотеке до 8% к концу 2020 года.
  • Глава Минфина раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю на 58 млрд руб. в конце января. Им оказался иностранный инвестор, а не локальный игрок. Он объяснил такой интерес тем, что «Россия в условиях нестабильности <…> остается тем островком, куда перенаправляются деньги с развивающихся рынков».
  • Министр также вспомнил, каким был Сбербанк до прихода Германа Грефа в компанию. «До Грефа считали, что Сберегательный банк — неэффективный. Вы помните, что там даже отделения на обед закрывались. Пришел новый менеджер, пришел Герман Оскарович — и сделал банк конфеткой», — сказал Силуанов.


Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

После того, как протурецкие боевики в Сирии при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону сирийской армии, в ситуацию вмешалась российская авиация.

  • Группировка бомбардировщиков Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар по позициям протурецких боевиков для «недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории», сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
  • При поддержке России армия Башара Асада уничтожила один танк, шесть боевых машин пехоты (БМП) и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки.
  • Обострение ситуации в Сирии произошло на прошлой неделе. Тогда Анкара сообщила о гибели своих военных в результате обстрела со стороны сирийских военных. 19 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил началом новой военной операции против сил Асада.

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

Глава правительства России Михаил Мишустин ответил на слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, который назвал причины неисполнения бюджета за прошлый год.

  • По словам Кудрина, низкая дисциплина чиновников и проблемы в системе госуправления привели к тому, что непотраченные расходы федерального бюджета достигли 1,122 трлн руб.
  • Мишустин назвал такую сумму «недопустимо» большой. Он заявил, что с такой тенденцией правительству «будет непросто» выполнить поручения президента по итогам послания Федеральному собранию и реализовать национальные проекты.
  • Мешает этому, по мнению премьера, в том числе «сложная и громоздкая» система госзакупок. «Многие отмечают, что сейчас соблюдение [процедуры] закупки фактически важнее достигнутого результата. А должно быть, конечно, наоборот», — указал он.
  • В связи с этим премьер поручил министру финансов Антону Силуанову оперативно подготовить законопроект, который позволит организовать работу «четче и быстрее».

Батурина перестала быть самой богатой россиянкой

Журнал Forbes сменил лидера в своем рейтинге самых богатых женщин России. На первом месте оказалась соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

  • Издание оценило ее состояние в $1,4 млрд. В прошлом году оно оценивалось в $1 млрд. Перемены произошли благодаря росту выручки Wildberries. По итогам 2019 года оборот компании увеличился на 88% и составил 223,5 млрд руб.
  • Оценка состояния предыдущего лидера рейтинга Елены Батуриной — предпринимательницы, бывшей владелицы девелопера «Интеко» и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — за год не изменилось. По версии Forbes, оно составляет $1,2 млрд.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter