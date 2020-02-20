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Батурина перестала быть самой богатой россиянкой

Бессменного лидера рейтинга самых богатых женщин России по версии Forbes сменила основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Журнал оценил ее состояние в $1,4 млрд
Елена Батурина (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Самой богатой женщиной России по версии Forbes стала соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Как сообщает журнал, ее состояние по данным на 20 февраля составило $1,4 млрд, увеличившись за год на $400 млн.

Бессменным лидером рейтинга ранее была Елена Батурина — предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. По оценкам Forbes, ее состояние за тот же период не изменилось и по-прежнему составляет $1,2 млрд.

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Как отмечает журнал, оценка состояния Бакальчук изменилась в связи с ростом выручки Wildberries. По итогам 2019 года оборот компании увеличился на 88% и составил 223,5 млрд руб., в том числе за счет двукратного увеличения ассортимента и роста поставщиков. Онлайн-ретейлер возглавил первый рейтинг Forbes крупнейших продавцов товаров и услуг в рунете.

В рейтинге Forbes богатейших россиянок от 2019 года состояние Бакальчук оценивалось в $1 млрд, тогда журнал поместил ее на второе место, после Батуриной. В топ-5 также вошли жена бизнесмена Юрия Ковальчука Татьяна ($600 млн), бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена ($600 млн) и акционер производителя детского питания «Прогресс» Ольга Белявцева ($550 млн).

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Батурина, по данным Forbes, считалась богатейшей женщиной России с 2004 года. Бакальчук была впервые включена в рейтинг в 2018 году, тогда ее состояние оценивалось в $600 млн.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Forbes, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Елена Батурина
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