Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

Сославшись на отчет Счетной палаты, глава правительства указал, что в 2019 году не было израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств

Михаил Мишустин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в 2019 году не было израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств.

«В сегодняшнем отчете Счетной палаты об исполнении бюджета за прошлый год приводятся цифры неизрасходованных средств — около 1,1 трлн руб., что не недопустимо много», — сказал Мишустин на на заседании кабмина, передает корреспондент РБК.

Ранее в четверг председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что низкая дисциплина чиновников и проблемы в системе госуправления привели к тому, что непотраченные расходы федерального бюджета по итогам 2019 года достигли 1,122 трлн руб.

Мишустин добавил, что в 2020 году на государственные контракты в бюджете выделено около 4,6 трлн руб. «Уже заканчивается февраль месяц, сколько денег реально потрачено? Примерно 10%, а если смотреть по национальным проектам, примерно 12,2%. Наша задача — своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и, соответственно, реализацию национальных проектов, но с такой тенденцией это будет сделать непросто», — отметил Мишустин.

Материал дополняется

