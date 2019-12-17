Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Совет директоров Rambler поручил прекратить уголовное дело против Nginx
Менеджменту Rambler поручено обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело против компании Nginx. Такое решение принял совет директоров Rambler после изучения всех обстоятельств бизнес-спора.
- На прошлой неделе в российском офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood Investments (связана с Александром Мамутом, управляющим акционером Rambler Group). В заявлении утверждается, что Игорь Сысоев, ранее работавший в Rambler, разработал веб-сервер Nginx в рамках трудовых отношений с компанией. Сысоев настаивает, что создавал программу в свободное время.
- В сообщении Rambler говорится, что Lynwood не согласовывала свои действия ни с менеджментом Rambler, ни со Сбербанком (стал акционером Rambler Group 26 августа этого года, получив 46,5% компании).
- Совет директоров Rambler поручил ознакомить основателей компании Nginx (разработчик одноименного веб-сервера) и представителей компании F5 Networks (купила Nginx этой весной) «с некоторыми из материалов, свидетельствующих о возможном нарушении прав Rambler». Таким образом компания решила перевести резонансное дело в гражданско-правовую плоскость.
Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций против КНДР
В проекте резолюции, который Москва и Пекин распространили в Совете Безопасности ООН, предлагается отменить ряд санкций в отношении КНДР, поскольку эта страна выполняет «свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН».