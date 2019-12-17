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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Rambler решил прекратить уголовное дело против Nginx, Россия и Китай попросили снять санкции с КНДР, Boeing приостановит выпуск 737 MAX, пропажа сотен тонн взрывчатки; главные новости — в обзоре РБК
Boeing 737 MAX (Фото: Lindsey Wasson / Reuters)

Совет директоров Rambler поручил прекратить уголовное дело против Nginx

Менеджменту Rambler поручено обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело против компании Nginx. Такое решение принял совет директоров Rambler после изучения всех обстоятельств бизнес-спора.

  • На прошлой неделе в российском офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood Investments (связана с Александром Мамутом, управляющим акционером Rambler Group). В заявлении утверждается, что Игорь Сысоев, ранее работавший в Rambler, разработал веб-сервер Nginx в рамках трудовых отношений с компанией. Сысоев настаивает, что создавал программу в свободное время.
  • В сообщении Rambler говорится, что Lynwood не согласовывала свои действия ни с менеджментом Rambler, ни со Сбербанком (стал акционером Rambler Group 26 августа этого года, получив 46,5% компании).
  • Совет директоров Rambler поручил ознакомить основателей компании Nginx (разработчик одноименного веб-сервера) и представителей компании F5 Networks (купила Nginx этой весной) «с некоторыми из материалов, свидетельствующих о возможном нарушении прав Rambler». Таким образом компания решила перевести резонансное дело в гражданско-правовую плоскость.

Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций против КНДР

В проекте резолюции, который Москва и Пекин распространили в Совете Безопасности ООН, предлагается отменить ряд санкций в отношении КНДР, поскольку эта страна выполняет «свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН».

  • В частности, предлагается отменить запрет на экспорт морепродуктов, текстиля и статуй, освободить от санкций межкорейские железнодорожные и автомобильные проекты, а также разрешить северокорейцам работу за границей.
  • Вашингтон, Лондон и Париж не готовы пойти на отмену санкций, пока Северная Корея не откажется от своих программ создания ядерных и баллистических ракет.
  • На прошлом заседании Совбеза посол Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что санкции должны быть скорректированы, чтобы «предотвратить драматическое изменение» ситуации. В свою очередь российский посол Василий Небензя сказал: «Невозможно согласиться на что-то, не предлагая что-то взамен».

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация заявила о приостановке производства лайнеров печально известной модели Boeing 737 MAX с января 2020 года. При этом компания не уточнила, когда выпуск самолетов будет возобновлен.

  • В Boeing считают, что снижение производства позволит ей сосредоточиться на доставке уже готовых самолетов. При этом сотрудники, задействованные в сборке лайнеров семейства MAX, не будут сокращены — их привлекут в другие проекты.
  • Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер осенью 2018-го разбился в Индонезии, а другой этой весной в Эфиопии. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, приостановили эксплуатацию самолетов этой серии из соображений безопасности.

СМИ узнали о пропаже 276 т взрывчатых веществ с оборонного завода

По данным «Ведомостей», с федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард» исчезли 276 т взрывчатых отходов. По факту пропажи возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере).

  • Хищения совершались с ноября 2017-го по март 2019 года. Пропажу выявили в апреле во время инвентаризации.
  • В уголовном деле отмечается, что взрывчатые отходы образовались на «Авангарде» в ходе утилизации снарядов по военному подряду. Эти отходы предприятие должно сдавать Минобороны, после чего они продаются с аукциона.
  • Минпромторг подозревает, что похищенные вещества были переработаны в промышленную взрывчатку самим «Авангардом» по заказу сторонней фирмы, переданы этой фирме и впоследствии проданы.
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