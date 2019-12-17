Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Rambler решил прекратить уголовное дело против Nginx, Россия и Китай попросили снять санкции с КНДР, Boeing приостановит выпуск 737 MAX, пропажа сотен тонн взрывчатки; главные новости — в обзоре РБК

Boeing 737 MAX (Фото: Lindsey Wasson / Reuters)

Совет директоров Rambler поручил прекратить уголовное дело против Nginx

Менеджменту Rambler поручено обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело против компании Nginx. Такое решение принял совет директоров Rambler после изучения всех обстоятельств бизнес-спора.

На прошлой неделе в российском офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood Investments (связана с Александром Мамутом, управляющим акционером Rambler Group). В заявлении утверждается, что Игорь Сысоев, ранее работавший в Rambler, разработал веб-сервер Nginx в рамках трудовых отношений с компанией. Сысоев настаивает, что создавал программу в свободное время.

В сообщении Rambler говорится, что Lynwood не согласовывала свои действия ни с менеджментом Rambler, ни со Сбербанком (стал акционером Rambler Group 26 августа этого года, получив 46,5% компании).

Совет директоров Rambler поручил ознакомить основателей компании Nginx (разработчик одноименного веб-сервера) и представителей компании F5 Networks (купила Nginx этой весной) «с некоторыми из материалов, свидетельствующих о возможном нарушении прав Rambler». Таким образом компания решила перевести резонансное дело в гражданско-правовую плоскость.

Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций против КНДР

В проекте резолюции, который Москва и Пекин распространили в Совете Безопасности ООН, предлагается отменить ряд санкций в отношении КНДР, поскольку эта страна выполняет «свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН».