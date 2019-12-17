Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций против КНДР

Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций против КНДР

В ней предлагается отменить запрет на экспорт ряда товаров, освободить от санкций межкорейские железнодорожные и автомобильные проекты, а также отменить запрет на работу северокорейцев за границей

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Россия и Китай распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции, которым, в частности, предлагается отменить ряд санкции в отношении КНДР. Об этом сообщают Reuters и ТАСС, ссылаясь на копию документа.

В проекте резолюции говорится о необходимости смягчения санкций против Пхеньяна «с целью повышения уровня жизни гражданского населения». Во втором пункте документа отмечается, что Совбез «должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры в виду того, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН».

Как отмечает Reuters, Россия и Китай предложили отменить запрет на экспорт морепродуктов, текстиля и статуй, освободить межкорейские железнодорожные и автомобильные проекты от санкций США, а также отменить запрет на работу северокорейцев за границей.

В проекте приветствуется продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях, которое нацелено на установление новых отношений между странами, а также на укрепление взаимного доверия и объединение усилий для установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове.