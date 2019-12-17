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Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций против КНДР
В ней предлагается отменить запрет на экспорт ряда товаров, освободить от санкций межкорейские железнодорожные и автомобильные проекты, а также отменить запрет на работу северокорейцев за границей
Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Россия и Китай распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции, которым, в частности, предлагается отменить ряд санкции в отношении КНДР. Об этом сообщают Reuters и ТАСС, ссылаясь на копию документа.

В проекте резолюции говорится о необходимости смягчения санкций против Пхеньяна «с целью повышения уровня жизни гражданского населения». Во втором пункте документа отмечается, что Совбез «должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры в виду того, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН».

Как отмечает Reuters, Россия и Китай предложили отменить запрет на экспорт морепродуктов, текстиля и статуй, освободить межкорейские железнодорожные и автомобильные проекты от санкций США, а также отменить запрет на работу северокорейцев за границей.

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В проекте приветствуется продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях, которое нацелено на установление новых отношений между странами, а также на укрепление взаимного доверия и объединение усилий для установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове.

Согласно тексту резолюции, Москва и Пекин призвали к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или перезапуску многосторонних консультаций в любом другом аналогичном формате, что должно привести к мирному урегулированию и снижению напряженности на Корейском полуострове и за его пределами.

Шестисторонние переговоры велись в Пекине в период с 2003 по 2009 годы высокопоставленными дипломатами из России, США, Китая, Северной и Южной Кореи, а также Японии. Из-за противоречий двустороннего характера предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи тогда не удалось.

Как отмечает Reuters, для принятия резолюции требуется девять голосов «за» и не должно быть наложено вето со стороны США, Франции, Великобритании, России и Китая. Официальные Вашингтон, Лондон и Париж настаивают на том, чтобы никакие санкции со стороны США не были отменены до тех пор, пока Северная Корея не откажется от своих программ создания ядерных и баллистических ракет.

Россия и Китай давно заявляют, что Совбез должен вознаградить Северную Корею после того, как ее лидер Ким Чен Ын пообещал в 2018 году добиваться денуклеаризации.

На состоявшемся на прошлой неделе заседании Совбеза по теме Северной Кореи, которое было созвано американской стороной, посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что санкции должны быть скорректированы, чтобы «предотвратить драматическое изменение» ситуации, в то время как российский посол Василий Небензия сказал: «Невозможно согласиться на что-то, не предлагая что-то взамен».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Совет Безопасности ООН, резолюция, КНДР
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