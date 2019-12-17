СМИ узнали о пропаже более 275 т взрывчатых веществ с оборонного завода

СМИ узнали о пропаже более 275 т взрывчатых веществ с оборонного завода

С федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард», который выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, пропали 276 т взрывчатых отходов. Об этом пишут «Ведомости» ссылаясь на двух человек, близких к предприятию.

Кроме того, газета ознакомилась с постановление следователя Следственного управления УМВД по Стерлитамаку (республика Башкортостан), в котором говорится о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере) по факту хищения товарно-материальных ценностей с «Авангарда».

В уголовном деле отмечается, что взрывчатые отходы были получены предприятием в ходе утилизации снарядов по военному подряду. Однако, по словам собеседников издания, они не были сданы Минобороны.

В постановлении говорится, что хищения совершались с ноября 2017 года по март текущего. Пропажу выявили во время инвентаризации, которую в апреле 2019 года провел новый генеральный директор предприятия Юрий Шумский.

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